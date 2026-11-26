Președintele belarus Aleksandr Lukașenko a criticat argumentele istorice folosite de Vladimir Putin pentru a justifica revendicările teritoriale asupra Ucrainei, afirmând că Rusia ar trebui să returneze Mongoliei teritoriile care au fost cândva sub stăpânire mongolă și tătară, potrivit The Independent.

„Ascultați, sunt istoric, statul nostru s-a născut în Evul Mediu, în secolele al XI-lea și al XII-lea, din Rusia Kieveană. Acesta este un fapt incontestabil”, a declarat Lukașenko într-un interviu acordat publicației Le Point.

„Și să spui astăzi că acest pământ a fost rusesc dintotdeauna… Ei bine, a fost rusesc la un moment dat. Dar dacă privim și mai departe în trecut, teritoriile rusești au fost cândva mongole și tătare. Vă amintiți? Atunci ar trebui să dăm toată Rusia înapoi Mongoliei”, a adăugat liderul belarus.

„Putin înțelege perfect acest lucru”, a mai spus Lukașenko.

Intervenția reprezintă o critică neobișnuită la adresa liderului de la Kremlin, în condițiile în care Belarusul este unul dintre principalii aliați ai Rusiei, iar Lukașenko a permis forțelor ruse să folosească teritoriul țării sale pentru invazia Ucrainei din februarie 2022.

Putin a justificat în repetate rânduri invazia prin argumentul că Ucraina și fostele teritorii ale Imperiului Rus și ale Uniunii Sovietice ar aparține unei așa-numite „Rusii istorice”.

Propunere pentru negocieri directe între Zelenski, Putin și Lukașenko

În același interviu, Lukașenko a vorbit despre situația de pe front și despre eforturile de încheiere a războiului. El a susținut că forțele ruse înregistrează progrese lente, dar că Putin câștigă războiul.

„Președintele Putin încă învinge pe front. Oricum ar fi, aceasta este situația”, a afirmat liderul belarus.

Lukașenko a propus și organizarea unor discuții trilaterale cu Volodimir Zelenski și Vladimir Putin, susținând că o astfel de întâlnire ar putea fi mai eficientă decât implicarea europenilor.

El a afirmat că ar putea merge împreună cu președintele ucrainean la Moscova și că ar putea garanta siguranța acestuia.

„Volodia (Volodimir) Zelenski și cu mine am putea pur și simplu să mergem cu avionul la Moscova. Noi doi. Ca garant al siguranței lui, aș putea să stau cu el și să zbor la Moscova”, a declarat Lukașenko, potrivit agenției de presă de stat belaruse Belta.

Întrebat despre posibilitatea ca Zelenski să refuze propunerea, Lukașenko a răspuns: „Dacă nu acceptă, să continue să lupte. Să meargă pe front cu o armă automată și să lupte. Războiul continuă. Trebuie oprit. Și am putea ajunge la un acord”.

Liderul belarus a susținut că un acord ar putea fi obținut mai repede prin această formulă decât prin negocieri cu europenii.

Volodimir Zelenski a criticat anterior rolul lui Lukașenko în conflict. În iunie, președintele ucrainean a amenințat cu acțiuni împotriva Belarusului dacă liderul de la Minsk nu îndepărtează echipamentele de urmărire despre care Kievul susține că ajută Rusia să lanseze atacuri.