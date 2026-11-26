Evaluarea a fost anunțată în luna iunie de secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, și face parte din strategia administrației Trump de a transfera o responsabilitate mai mare pentru apărarea convențională a Europei către statele europene.

Procesul de analiză a fost conceput pentru o perioadă de șase luni, însă calendarul inițial nu va mai fi respectat. Două surse citate de TVP World, un oficial occidental și un diplomat european, au confirmat amânarea, dar nu au putut indica un motiv oficial pentru această decizie.

Una dintre surse a sugerat că rezultatul alegerilor intermediare din Statele Unite, desfășurate în noiembrie, ar putea avea legătură cu întârzierea. Aceeași sursă a menționat și încercările unor membri ai Congresului de a-l înlătura din funcție pe secretarul Apărării, Pete Hegseth.

Alegerile au schimbat echilibrul politic de la Washington, Partidul Republican pierzând controlul asupra ambelor camere ale Congresului, respectiv Camera Reprezentanților și Senatul, în favoarea democraților.

Polonia cere o bază permanentă a SUA

Amânarea evaluării Pentagonului are loc în contextul în care Polonia solicită o prezență permanentă a trupelor americane pe teritoriul său.

Autoritățile de la Varșovia susțin menținerea și consolidarea prezenței militare a Statelor Unite, iar o decizie a Casei Albe privind înființarea unei baze americane permanente în Polonia este așteptată la începutul lunii decembrie.

Hotărârea ar putea influența viitoarea configurație a prezenței militare americane în Europa, în condițiile în care administrația de la Washington analizează modul în care responsabilitățile privind apărarea continentului vor fi împărțite între Statele Unite și aliații europeni din NATO.

Evaluarea „NATO 3.0” vizează tocmai această redistribuire a responsabilităților, însă recomandările finale ale Pentagonului vor fi prezentate abia anul viitor, după amânarea calendarului inițial.