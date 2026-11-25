Planul include verificarea curriculei și a politicilor din toate unitățile de învățământ, precum și testarea unui nou program de educație fizică în două campusuri americane, potrivit The Independent, care citează Associated Press.

Activitatea este coordonată de Departamentul pentru Educație al Apărării (DoDEA), care administrează aproximativ 160 de școli în 11 țări, cu circa 70.000 de elevi, copii ai militarilor activi sau ai angajaților civili din sistemul de apărare.

Sub conducerea secretarului Apărării, Pete Hegseth, Pentagonul încearcă să transforme aceste școli în modele pentru agenda educațională a republicanilor. Printre obiective se numără restricționarea predării unor subiecte legate de rasă și gen, dar și promovarea valorilor patriotice și a educației clasice.

În octombrie, Departamentul Apărării a aprobat un contract de 5,7 milioane de dolari cu American Education Solutions, pentru auditarea programelor școlare. Contractul a fost atribuit fără organizarea unei licitații sau solicitarea altor oferte.

Separat, Pentagonul a atribuit un contract de puțin peste 100.000 de dolari companiei Iliad Athletics, pentru testarea unui program de educație fizică bazat pe principii clasice.

Educația clasică pune accent pe gândirea critică, cetățenie și, frecvent, pe scrierile autorilor din Grecia și Roma antică, precum și din alte civilizații occidentale.Cursul inspirat de atletismul tradițional grecesc va include alergare, sărituri, cățărare, transportul unor obiecte și aruncări.

Contracte atribuite fără licitație

Un purtător de cuvânt al Departamentului pentru Educație al Apărării a declarat că instituția își evaluează periodic programele academice și face ajustări pentru îmbunătățirea acestora.

Auditul va analiza „curricula, instruirea și formarea profesională, contribuind la asigurarea faptului că aceste domenii rămân riguroase, eficiente și aliniate nevoilor elevilor și cadrelor didactice”, a transmis departamentul.

Doi angajați ai diviziei de educație a Pentagonului, care au vorbit sub protecția anonimatului de teama unor represalii, au afirmat că o evaluare de asemenea amploare, realizată de un consultant extern, nu are precedent. În mod obișnuit, școlile colaborează cu organisme naționale de acreditare pentru evaluarea și dezvoltarea standardelor educaționale.

Educație fizică axată pe pregătirea fizică, nu pe sport

Cursul va pune accent pe pregătirea fizică funcțională, nu pe familiarizarea elevilor cu diferite sporturi. Programul include și o componentă de dezvoltare a caracterului, care prezintă săptămânal câte o virtute și exemple de personalități istorice care au întruchipat-o.

Un oficial al Pentagonului a respins acuzațiile privind favorizarea anumitor companii și a afirmat că legăturile politice sau profesionale nu influențează deciziile de finanțare.

Legăturile companiilor cu mediul conservator

Pete Hegseth promovează de mai mult timp educația clasică, în special o variantă care integrează istoria creștină și valorile religioase.

În septembrie, școlile militare americane au anunțat că vor pune la dispoziția elevilor 100 de vouchere pentru susținerea examenului Classic Learning Test (CLT), o alternativă la SAT, care se revendică din tradiția educației clasice. În noiembrie, testul a devenit disponibil pe scară mai largă ca instrument de evaluare a pregătirii pentru facultate.

În vara acestui an, școlile administrate de Pentagon au anunțat introducerea unui curs online despre civilizația occidentală. Manualul utilizat a fost criticat de unii cercetători, care au susținut că prezintă în mod înșelător anumite evenimente istorice și asociază frecvent civilizația occidentală cu creștinismul, prezentând selectiv islamul drept o amenințare violentă la adresa acestora.

Reforma educațională a fost însoțită și de schimbări la conducerea sistemului școlar militar. Acesta este coordonat acum de Matthew Kirby, fost director regional pentru America și fondator al rețelei de școli charter Liberty Classical Schools din Atlanta.

La începutul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump, școlile Pentagonului au eliminat din biblioteci și cărți care abordau teme precum rasa, genul și democrația. Uniunea Americană pentru Libertăți Civile (ACLU) a contestat măsura în instanță și a obținut anularea parțială a interdicțiilor în câteva școli.