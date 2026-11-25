Președintele belarus Alexander Lukașenko s-a oferit să meargă cu Volodimir Zelenski la Moscova, pentru acesta din urmă să poarte discuții directe cu președintele rus Vladimir Putin, iar liderul de la Minsk să fie un „garant al securității” pentru liderul ucrainean.

„Zelenski și cu mine am putea pur și simplu să zburăm la Moscova. Noi doi. În calitate de garant al securității sale, aș putea să stau alături de el și să zburăm la Moscova”, a declarat Lukașenko într-un interviu pentru presa franceză, potrivit Reuters.

„Dacă nu este de acord, să continue să lupte. Să meargă pe front cu o armă automată și să lupte. Războiul continuă. Trebuie oprit. Și am putea ajunge la un acord”, a adăugat acesta.

În cadrul interviului pentru publicația Le Point, Lukașenko a susținut că forțele ruse înregistrează progrese pe câmpul de luptă, chiar dacă acestea sunt lente.

„Președintele Putin, el continuă să câștige pe front”, a spus Lukașenko, potrivit sursei citate.

Zelenski, invitat de mai multe ori de Putin la Moscova pentru discuții

Comentariile lui Lukașenko vin în contextul în care de-a lungul ultimilor ani, președintele rus Vladimir Putin i-a propus de mai multe ori lui Volodimir Zelenski să vină la Moscova pentru a purta discuții privind un acord de pace.

De fiecare dată, liderul ucrainean a refuzat, dar a subliniat că dispus să se întâlnească cu liderul rus în diferite locații „mai neutre”.

Până acum, negocierile de pace dintre cele două păți beligerante au avut loc în Elveția, dar și în Emiratele Arabe Unite și Turcia.