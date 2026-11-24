Atacul a avut loc în dimineața zilei de marți. Tânărul a folosit o armă de calibru mic în holul unității de învățământ, au transmis autoritățile potrivit publicației Politika.

În urma incidentului, două persoane au fost rănite. Una dintre victime ar fi fost împușcată, iar cealaltă a fost rănită de cioburi de la un geam.

Polițiștii au intervenit la fața locului, l-au imobilizat și l-au arestat pe elevul de 17 ani.

Directorul școlii unde s-a produs atacul a declarat că angajatul rănit nu se află în pericol de moarte. Acesta a precizat că incidentul s-a produs în timpul primei ore de curs, când elevii nu se aflau în apropierea locului în care a fost deschis focul. Acesta a mai spus că tânărul nu avusese anterior un comportament problematic.

În urma atacului, Ministerul Educației din Serbia a constituit o celulă de criză și a trimis o echipă la unitatea de învățământ pentru a gestiona situația. „Oamenii noștri vor fi prezenți la fața locului și vom acționa în conformitate cu toate protocoalele Sectorului pentru Incluziune și Violență; sperăm că situația din școală se va stabiliza cât mai curând posibil”, a transmis oficialul.

Astfel de atacuri armate în școli sunt rare în Serbia, însă țara balcanică a fost profund marcată pe 3 mai 2023, când un elev de 13 ani a ucis nouă colegi și un agent de pază la o școală primară din Belgrad.