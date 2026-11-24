Huang, care a co-fondat compania în 1993, a fost demis de consiliul de administrație după acuzațiile că ar fi avut trei aventuri, inclusiv una cu o presupusă spioană chineză și două cu angajate. Însă consiliul de administrație Nvidia l-a repus în funcție după o intervenție a președintelui SUA.

„Am vorbit cu ei, să spun așa”, a declarat Trump luni pentru CNBC. „Și i-am convins… am făcut înțelegerea.”

Declarațiile financiare ale președintelui SUA către Biroul de Etică Guvernamentală indică faptul că acesta ar fi putut deține până la 370.000 de acțiuni Nvidia la 30 septembrie, conform celor mai recente date disponibile, conform unei știri relatate inițial de Financial Times.

Acțiunile Nvidia au crescut vertiginos cu 31,5% luni, adăugând aproximativ 950 de miliarde de dolari la valoarea companiei. Huang s-a întors la sediul companiei din Santa Clara, California, fiind primit ca un erou , cu mulțimi de angajați care scandau „Jensen, Jensen, Jensen!”.

Huang, susținut puternic de Trump

Trump l-a susținut pe Huang și a insistat public pentru revenirea sa la Nvidia după demisia sa inițială.

Aceasta a venit după ce au apărut rapoarte despre aventuri amoroase ale lui Huang – una cu un presupus spion chinez – pe care Trump le-a minimalizat.

Întrebat dacă acest lucru reprezintă o amenințare la securitatea națională, Trump a declarat pentru CNBC că „amenințarea mai mare ar fi pierderea capacității intelectuale a cuiva ca Jensen”.

Reacționând la vestea revenirii lui Huang, Trump a postat pe Truth Social lăudând „decizia absolut GROZAVĂ”.