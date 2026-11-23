Într-o postare încărcată pe contul său de Truth Social, Donald Trump a lăudat decizia Consiliului de Administrație al Nvidia pentru repunerea în funcția de CEO pe Jensen Huang.

„Decizia corectă și adecvată”

„Consiliul de Administrație al NVIDIA a luat decizia corectă și adecvată de a-l readuce pe Jensen Huang în funcția de CEO. Țara are nevoie de conducerea lui Jensen la NVIDIA pentru a asigura succesul și prosperitatea nu doar a companiei, ci și a economiei americane”, a scris liderul american, luni, pe Truth Social.



Președintele SUA a adăugat că „Guvernul Statelor Unite nu are niciun motiv să creadă că revenirea lui Jensen la Nvidia prezintă vreun risc pentru securitatea națională”.

Trump afirmă că procurorul general al Statelor Unite „a confirmat că guvernul SUA nu deține dovezi că acesta s-ar fi angajat în vreun comportament ilegal”.

„La nivel personal, am ajuns să-l cunosc pe Jensen și este un Mare Patriot și o Comoară Națională”, a continuat liderul de la Casa Albă.

Mai mult, acesta a precizat că Nvidia „ar trebui să continue investigația internă amănunțită privind respectarea de către companie a controalelor la export din SUA pentru a se asigura că își îndeplinește obligațiile legale și datoria patriotică de a proteja securitatea națională a SUA”.

„Felicitări lui Jensen, Consiliului de administrație NVIDIA, poporului Statelor Unite – și, într-adevăr, întregii lumi!”, se mai arată în postarea lui Trump.

Trump și-a asumat un rol important în revenirea lui Huang

Decizia Consiliului de Administrație a venit după ce președintele american și-a exprimat public susținerea pentru revenirea lui Jensen Huang.

Trump a declarat luni, într-un interviu acordat CNBC, că intervenția sa a fost foarte importantă și că a discutat cu Huang duminică despre posibilitatea revenirii acestuia.

„Consiliul a decis să facă ceea ce am vrut noi să facă”, a afirmat Trump, care a evitat să precizeze dacă a participat direct la ședința Consiliului de Administrație, adăugând că a fost reprezentat în cadrul acesteia.