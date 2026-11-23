Statuia Fecioarei Maria din Porto-Vecchio, oraș situat în sudul insulei franceze Corsica, a fost vandalizată duminică de o femeie în vârstă de 35 de ani. Incidentul s-a produs la numai o zi de la ceremonia religioasă organizată cu ocazia reinstalării monumentului, potrivit Le Figaro.

Femeia a folosit un triunghi reflectorizant pentru a lovi statuia, provocându-i deteriorări minore. Aceasta a fost găsită de jandarmi în autoturismul în care se refugiase și a fost reținută pentru verificări.

Femeia a invocat probleme personale Femeia nu avea antecedente cunoscute de poliție. Potrivit unei surse apropiate cazului, aceasta și-a justificat gestul spunând că avea probleme personale, fără să aibă și o motivație anticreștină. Procurorii francezi au confirmat că incidentul a provocat doar „urme ușoare” pe statuie și au decis să nu deschidă o anchetă penală. Femeia urmează să fie audiată totuși, iar preoții bisericii din Porto-Vecchio au fost informați despre cele întâmplate.

Statuia, profanată cu mai puțin de două luni în urmă

Monumentul, amplasat din 2020 sub o arcadă, într-un sens giratoriu de la intrarea în oraș, fusese reinstalat sâmbătă, 21 noiembrie, în cadrul unei ceremonii religioase la care au participat peste 1.000 de credincioși.

Statuia fusese profanată în noaptea de 30 septembrie, când doi tineri de 21 și 23 de ani, angajați sezonieri veniți din Franța continentală, au simulat gesturi sexuale și au lovit în repetate rânduri monumentul.

Scenele au fost filmate și distribuite pe Snapchat, provocând reacții puternice în Corsica și în restul Franței. Identitățile și fotografiile celor doi au început să circule pe insulă, iar autoritățile au fost nevoite să îi evacueze în Franța continentală din motive de siguranță.

Instanța a exclus motivația religioasă

Cei doi tineri au fost condamnați luni de un tribunal din Corsica, în cadrul unui proces la care au participat prin videoconferință.

Ambii au primit pedepse de câte 18 luni de închisoare, dintre care unul va executa trei luni, iar celălalt șase luni. Restul pedepselor a fost suspendat sub supraveghere pentru doi ani.

De asemenea, instanța le-a impus obligații de tratament medical și de muncă și le-a interzis să intre în Corsica timp de doi ani.

Potrivit judecătorilor, cei doi tineri nu au acționat din ură față de religia catolică, ci sub influența alcoolului. Instanța a apreciat că gesturile lor au fost provocate de consumul de alcool și de comportamentul iresponsabil.