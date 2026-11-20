Moutouh este acum prefect al regiunii Centre-Val de Loire, reprezentând guvernul central de acolo. Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a confirmat vineri că a fost deschisă o anchetă judiciară și l-a convocat pe Moutouh la o întâlnire.

Parchetul din Paris a confirmat pentru Associated Press că a deschis o anchetă judiciară „cu privire la presupuse încălcări ale secretului profesional, încălcări ale secretului investigativ și gestionarea informațiilor obținute prin aceste infracțiuni”. Acesta a precizat că nimeni nu a fost acuzat în mod oficial în această etapă.

Acesta a adăugat că anchetatorii au efectuat percheziții la sediul partidului pe 9 noiembrie. Le Pen nu a comentat acest caz. „Dacă faptele se confirmă, acestea sunt evident foarte grave”, a declarat Nuñez pentru BFM TV.

Controversă care afectează partidul condus de Le Pen

Cu mai puțin de șase luni înainte de alegerile de anul viitor, aceasta este cea mai recentă controversă care afectează partidul condus de Le Pen, în urma acuzațiilor din septembrie conform cărora colegul ei de vicepreședinte, Jordan Bardella, a făcut remarci antisemite în timp ce era un tânăr membru al partidului.

Bardella, în vârstă de 31 de ani, despre care Le Pen spune că va fi prim-ministrul ei dacă va câștiga președinția în mai, a negat vehement că este autorul comentariilor despre presupusele monopoluri bancare evreiești și alte teorii ale conspirației antisemite pe care site-ul de investigații Mediapart i le-a atribuit.

Le Pen va candida la președinția Franței anul viitor, în ciuda faptului că a fost condamnată în iulie să poarte un monitor electronic impus de instanță pentru delapidare. Decizia politicienei în vârstă de 57 de ani, cu trei curse prezidențiale la activ, a creat o a patra campanie cum nu s-a mai întâmplat: ar putea obține voturi sub supraveghere și cu un judecător care ar putea decide cum și pentru cât timp se aplică pedeapsa.