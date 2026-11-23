Cu această ocazie, șefa statului moldovean a susținut un discurs în care a avertizat că Rusia desfășoară simultan două războaie: unul militar împotriva Ucrainei și unul informațional și psihologic împotriva democrațiilor europene și a statelor NATO, potrivit unui comunicat al Președinției Republicii Moldova.

Distincția i-a fost acordată Maiei Sandu în cadrul reuniunii Adunării Parlamentare a NATO, la care președinta Republicii Moldova a prezentat experiența țării sale în combaterea ingerințelor externe și a subliniat necesitatea consolidării securității democratice în Europa.

Maia Sandu: Rusia poartă două războaie împotriva Europei

În discursul susținut la Berlin, Maia Sandu a afirmat că amenințările reprezentate de Rusia nu se limitează la agresiunea militară împotriva Ucrainei, ci includ și operațiuni menite să influențeze opiniile și deciziile cetățenilor din statele democratice.

„Primul este războiul convențional împotriva Ucrainei, purtat cu rachete, drone și artilerie pentru a cuceri teritorii și a priva o națiune de libertatea sa. Al doilea este un război cognitiv împotriva democrațiilor din Europa și din spațiul NATO – un război care urmărește să schimbe ce cred oamenii, de ce se tem, în cine au încredere și, în cele din urmă, deciziile pe care le iau”, a declarat președinta Republicii Moldova.

Aceasta a avertizat că manipularea informațională poate afecta capacitatea statelor europene de a lua decizii în domeniul securității.

„Rusia nu are nevoie să învingă armatele Europei dacă poate submina voința politică din spatele lor”, a afirmat Maia Sandu.

Acuzații privind ingerințele Rusiei în alegerile din Republica Moldova

Șefa statului moldovean a prezentat și exemple din experiența recentă a Republicii Moldova, susținând că Moscova ar fi alocat resurse financiare importante pentru influențarea proceselor electorale.

Potrivit Maiei Sandu, Rusia ar fi cheltuit o sumă echivalentă cu aproximativ 2% din produsul intern brut al Republicii Moldova pentru cumpărarea voturilor, finanțarea ilegală a unor formațiuni politice, atacuri cibernetice și campanii coordonate în mediul online.

Președinta a menționat inclusiv alerte false cu bombă la secțiile de votare organizate în străinătate.

„Cetățenii noștri și-au apărat alegerea, iar instituțiile noastre au rezistat”, a declarat Maia Sandu.

Aceste informații au fost prezentate de șefa statului moldovean în cadrul discursului său, fără ca datele privind amploarea operațiunilor atribuite Rusiei să fie verificate independent în comunicatul prezidențial.

Peste 80 de incidente cu drone și alte amenințări aeriene în 2026

Maia Sandu a atras atenția și asupra încălcărilor spațiului aerian al Republicii Moldova.

Potrivit datelor prezentate de președintă, în 2026 au fost înregistrate peste 80 de incidente cu drone și alte amenințări aeriene, despre care aceasta a afirmat că au fost însoțite de acțiuni de manipulare informațională.

„Mai întâi îi fac pe oameni să se simtă în nesiguranță. Apoi încearcă să-i convingă că a se apăra este și mai periculos”, a explicat Maia Sandu.

Ea a avertizat că statele europene trebuie să își protejeze procesele electorale cu mult înainte de începerea campaniilor, deoarece influențarea percepțiilor publice poate avea loc pe parcursul mai multor ani.

Cinci măsuri propuse pentru combaterea ingerințelor externe

În cadrul intervenției, președinta Republicii Moldova a propus cinci direcții de acțiune pentru consolidarea rezilienței democratice.

Printre acestea se numără coordonarea răspunsului european la sabotaje, incendieri și atacuri cibernetice, identificarea fluxurilor financiare care susțin operațiunile de influență și aplicarea unor sancțiuni țintite împotriva rețelelor implicate.

Maia Sandu a pledat și pentru adoptarea unor standarde comune împotriva manipulării informaționale, fără afectarea libertăților democratice, precum și pentru o comunicare publică mai eficientă din partea guvernelor.

O altă propunere a vizat explicarea transparentă a amenințărilor de securitate și a costurilor necesare pentru apărarea păcii.

Maia Sandu: Neutralitatea Republicii Moldova nu înseamnă slăbiciune

Președinta a reafirmat că Republica Moldova își păstrează neutralitatea constituțională, dar a subliniat că acest statut nu exclude cooperarea internațională în domeniul securității.

„Moldova este un stat neutru prin Constituție. Dar neutralitatea nu înseamnă slăbiciune, indiferență față de agresiunea brutală împotriva unui vecin sau a trebui să înfruntăm singuri amenințările la adresa securității”, a declarat Maia Sandu.

Ea a amintit că Republica Moldova contribuie la securitatea regională inclusiv prin participarea la misiunea NATO din Kosovo și la misiunea Uniunii Europene din Bosnia și Herțegovina.

Republica Moldova este partener al NATO din 1994, cooperarea fiind concentrată asupra modernizării instituțiilor de apărare, securității cibernetice și consolidării capacității de rezistență la amenințări, cu respectarea neutralității constituționale.

Republica Moldova vrea să încheie negocierile de aderare la UE până în 2028

În discursul de la Berlin, Maia Sandu a reiterat obiectivul Republicii Moldova de a finaliza negocierile de aderare la Uniunea Europeană până în anul 2028.

Potrivit Președinției de la Chișinău, patru grupuri de capitole de negociere sunt deschise, iar autoritățile moldovene sunt pregătite să le deschidă și pe celelalte două.

Șefa statului a prezentat integrarea europeană drept o componentă esențială a strategiei Republicii Moldova pentru consolidarea democrației, securității și stabilității pe termen lung.