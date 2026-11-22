Ea a fost aleasă în această funcție, în cadrul celei de-a 79-a sesiuni anuale a Adunării Parlamentare a NATO, desfășurată la Berlin.

„Mi-am depus candidatura cu dorința de a reprezenta cât mai bine și mai activ România în forurile AP NATO. Este singura poziție ocupată de România în conducerea Adunării Parlamentare NATO. Voi lucra îndeaproape cu delegația SUA și cu conducerea Comisiei pentru Apărare și Securitate”, a declarat deputata într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

Potrivit deputatei, Subcomisiei pentru cooperare transatlantică în domeniul apărării și securității din cadrul AP NATO analizează, la nivel politic și diplomatic, relația dintre Europa și SUA, adaptarea NATO, extinderea Alianței, dar și cooperarea cu organizații internaționale precum UE și ONU.

„Evaluează deciziile aliate de apărare, noile amenințări la adresa securității, sprijinul pentru parteneri și consolidarea flancului estic”, a declarat Bruynseels.

Aceasta a precizat că sunt subiecte „care ne privesc direct ca țară de la granița de est a Alianței”.

Deputata Bruynseels este, de asemenea, secretar al Camerei Deputaților și secretar al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.

„Nu puteam continua să îi jignim pe pensionarii militari”

La dezbaterile din cadrul AP NATO, desfășurată la Berlin, oficiala a întrebat cum pot fi standardizate, la nivel NATO, politicile privind pensionarii militari.

Răspunsul care i s-a dat a fost acela că „se fac pași în acest sens la nivelul NATO”. Acesta a susținut un punct de vedere ferm.

„Este bine, dar până atunci nu putem continua să îi jignim pe pensionarii militari. Le datorăm respectul cuvenit, lor și tuturor pensionarilor României, care au construit țara pe care o avem și nu au nicio vină pentru eșecurile politice de până acum”, a declarat Bruynseels în cadrul Adunării Parlamentare NATO.

Aceasta a mai afirmat că țara noastră „trebuie să corecteze nedreptățile făcute tuturor pensionarilor României și să se alinieze valorilor care ar trebui să ne definească drept stat”.