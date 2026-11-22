„Raluca Turcan se luptă din toate puterile cu un proiect de lege care nu există. Ea spune că PSD pregătește impozitarea progresivă, deși această măsură nu se află în programul de guvernare și nu există niciun proiect legislativ în acest sens”, susține ministrul Muncii, Florin Manole.

Potrivit acestuia, discuția reală „este despre exact contrariul introducerii unei taxe noi” și argumentează că acestea sunt „două discuții diferite”.

„Este despre reducerea taxării pe muncă pentru oamenii cu salariile mici. De la reducerea taxării pe muncă, pe care PSD o ia într-adevăr în considerare, până la introducerea impozitării progresive este un drum lung”, a declarat Manole.



Acesta a precizat că „orice reducere a taxării trebuie să înceapă cu salariile mici, acolo unde povara fiscală apasă cel mai greu”.

Manole afirmă că impozitarea progresivă poate fi analizată

În ceea ce privește impozitarea progresivă, acesta a declarat că „este o soluția care poate fi analizată pe termen mediu”.

„Consider că este o soluție care poate fi analizată pe termen mediu. Și aici avem ca repere analizele și recomandările FMI ale Comisiei Europene și ale OCDE”, a declarat el.

Acesta a reiterat că impozitarea progresivă nu se află în actualul program de guvernare.

„Repet și pentru PNL, impozitarea progresivă nu se află în actualul program de guvernare pe care și voi l-ați votat. Nu există niciun proiect legislativ și nu a fost luată o asemenea decizie”, susține Manole.

Cota unică de impozitare din prezent

Acesta a declarat că în prezent există o cotă unică de impozitare: „Acum avem o cotă unică de 3, 10 și 16%”.

„În loc să inventeze taxe care nu există, doamna Turcan ar trebui să răspundă la o întrebare simplă: susține sau nu reducerea impozitării pentru oamenii care muncesc pe salarii mici?”, a declarat Manole.

Declarațiile social-democratului Florin Manole, vin în contextul în care deputata PNL, Raluca Turcan, fostul ministru al Muncii, a criticat, la începutul săptămânii, PSD cu privire la impozitarea progresivă.

„PSD s-a devoalat. Era clar că, mai devreme sau mai târziu, urma să scoată din sertar impozitarea progresivă”, explicând că românii care muncesc pe un salariu de peste 6.000 de lei brut, precum profesorii, medicii sau inginerii, ar putea fi afectați de această măsură.