Vizita are loc în regiunea Transcarpatia, la granița cu Ungaria și România, unde trăiește o importantă comunitate maghiară, scrie Euronews. Magyar a anunțat că este însoțit de ministrul de Externe, Anita Orbán. Programul include discuții politice și întâlniri cu reprezentanții minorității maghiare din Ucraina. Potrivit presei ungare, delegația ar urma să viziteze trei orașe din regiune. Autoritățile locale au avertizat asupra unor restricții de circulație, în condițiile în care măsurile de securitate au fost întărite.

Péter Magyar: „Rusia este agresorul, Ucraina este victima”

Cu o zi înaintea vizitei, premierul ungar a criticat dur politica fostului său adversar, Viktor Orbán, față de Ucraina. Într-un discurs susținut luni în Parlamentul de la Budapesta, Magyar a acuzat fosta guvernare că a desfășurat o campanie electorală care a alimentat ostilitatea față de Ucraina și președintele Zelenski. Noul premier a transmis că Ungaria trebuie să își apere conaționalii din Transcarpatia, dar și să sprijine populația ucraineană afectată de invazia rusă.

„Rusia este agresorul, iar Ucraina și poporul ucrainean sunt victimele”, a declarat Magyar. Acesta a afirmat că sprijinul va continua indiferent de reacțiile Moscovei. Totuși, schimbarea de discurs nu înseamnă și o modificare completă a politicii militare. Premierul a precizat că Ungaria nu va trimite arme sau trupe în Ucraina, limitându-și ajutorul la asistență umanitară și sprijin diplomatic.

Vizita are loc după un atac rusesc cu drone în Transcarpatia

Măsurile de securitate au fost intensificate după un atac cu drone care a lovit, la mijlocul lunii noiembrie, zona orașului Mukacevo, unul dintre principalele centre urbane ale regiunii. Atacul a provocat îngrijorare în comunitatea maghiară, iar autoritățile de la Budapesta au condamnat acțiunile Rusiei. Magyar a amintit că locuitorii Transcarpatiei trăiesc de aproape cinci ani sub amenințarea războiului, suportând ierni dificile și teama permanentă de noi bombardamente.

Drepturile minorității maghiare, un test pentru relațiile dintre Budapesta și Kiev

Relațiile dintre Ungaria și Ucraina au fost afectate ani la rând de disputele privind drepturile lingvistice și educaționale ale minorității maghiare din Transcarpatia. În timpul guvernării Orbán, Budapesta a condiționat apropierea bilaterală de progrese în acest domeniu și a blocat sau întârziat unele inițiative europene privind Ucraina.

Magyar și Zelenski s-au mai întâlnit la reuniuni ale Uniunii Europene și NATO, însă discuțiile bilaterale au fost mult timp condiționate de rezolvarea problemelor minorității maghiare. Actuala vizită oferă celor doi lideri ocazia să abordeze direct aceste divergențe, alături de cooperarea politică și sprijinul pentru Ucraina. Deocamdată, nu au fost anunțate acorduri concrete rezultate din discuțiile programate marți.