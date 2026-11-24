Declarația a fost făcută luni, la Berlin, într-o conferință de presă comună cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, titrează Euronews. „Cred că astăzi vedem cu toții cât de mare a fost greșeala de a nu urma propunerea americană din 2008, la summitul NATO de la București”, a declarat Merz. Cancelarul a mers mai departe, susținând că o altă decizie ar fi putut schimba cursul istoriei. „Dacă Ucraina ar fi devenit membră NATO, acest război ar fi putut, foarte probabil, să fie prevenit”, a afirmat liderul german.

Decizia de la București din 2008, criticată după 18 ani

La summitul NATO desfășurat la București, în aprilie 2008, președintele american George W. Bush a susținut includerea Ucrainei și Georgiei în Planul de Acțiune pentru Aderare (MAP), un mecanism destinat pregătirii statelor candidate. Aliații nu au ajuns însă la un consens. Germania și Franța s-au numărat printre țările care s-au opus atunci accelerării procesului.

Declarația finală a summitului a consemnat că Ucraina și Georgia vor deveni membre NATO, dar nu a stabilit un calendar și nu le-a acordat Planul de Acțiune pentru Aderare. La 18 ani distanță, Merz consideră că această ezitare a reprezentat o eroare strategică. Declarațiile sale vin într-un moment în care viitorul Ucrainei în NATO este discutat din nou, pe fondul negocierilor conduse de Statele Unite pentru încheierea războiului.

Germany’s Chancellor Merz: I think we can all see today, at least in retrospect, what a mistake it was not to follow the American proposal at the 2008 NATO summit in Bucharest to admit Ukraine into NATO. If Ukraine had become a member of NATO, this war could probably have been prevented. — Clash Report (@clashreport) November 23, 2026

Rutte: Ucraina trebuie să adere la NATO, dar aliații nu sunt de acord

Secretarul general al NATO a adoptat o poziție mai prudentă decât cancelarul german. Mark Rutte a recunoscut că aderarea Ucrainei rămâne un obiectiv de lungă durată al Alianței, însă a precizat că nu există unanimitate între cele 32 de state membre. În opinia sa, prioritatea imediată trebuie să fie obținerea unui acord de pace.

Discuția despre aderare a fost relansată și de președintele francez Emmanuel Macron, care a cerut redeschiderea dezbaterii privind viitorul Ucrainei în NATO. Rutte a respins însă categoric posibilitatea ca Rusia să stabilească cine poate deveni membru al Alianței. „Nu putem fi forțați să readucem NATO la granițele din 1997”, a declarat el. „Doar cei 32 de aliați decid cine intră și cine nu intră în NATO”, a adăugat secretarul general.

Rusia cere revenirea NATO la situația din 1997

Potrivit informațiilor apărute în contextul negocierilor de pace, Vladimir Putin ar fi dispus să accepte încheierea războiului dacă NATO ar reveni la configurația de dinaintea extinderilor începute după 1997. O asemenea condiție ar afecta direct România, care a aderat la NATO în 2004, precum și alte state din Europa Centrală și de Est.

În cadrul conferinței de la Berlin, Rutte a discutat și despre incidentele recente din Polonia, unde, potrivit autorităților de la Varșovia, două rachete de croazieră rusești și o dronă au pătruns săptămâna trecută pe teritoriul țării.

NATO analizează desfășurarea unor mijloace militare suplimentare pentru întărirea apărării Poloniei și a altor state aliate. Rutte a insistat că sprijinul militar pentru Kiev trebuie continuat, inclusiv ca răspuns la acțiunile ostile ale Rusiei împotriva statelor europene. „Pentru fiecare incident în Europa, mai mult sprijin pentru Ucraina”, a transmis secretarul general al NATO.