Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că Ucraina trebuie să continue reformele în domeniul statului de drept și al luptei împotriva corupției pentru a putea primi noi ajutoare financiare și pentru a atrage investiții.

Aceste măsuri sunt necesare și pentru ca Germania să își poată menține sprijinul pe termen lung.

Friedrich Merz a făcut declarațiile vineri, la cel de-al nouălea Forum Economic Germano-Ucrainean, organizat la Berlin, potrivit informațiilor transmise de Ukrinform.

Potrivit acestuia, Ucraina a făcut mai multe reforme interne, chiar dacă se află într-o situație complicată, însă consideră că procesul trebuie continuat rapid, mai ales în ceea ce privește statul de drept și combaterea corupției.

„La nivel politic, observ, de asemenea, că Ucraina, în ciuda circumstanțelor dificile, implementează numeroase reforme pe plan intern și intenționează să continue acest proces. Acum, acest demers trebuie dus mai departe rapid și hotărât, în special, și o spun deschis, în ceea ce privește statul de drept și combaterea corupției. Aceste reforme constituie o condiție prealabilă pentru asistența financiară și investițiile viitoare. Ele reprezintă, totodată, următorii pași importanți pe care Ucraina trebuie să îi facă pe drumul său către Europa”, a declarat Merz.

Cancelarul a spus că a discutat despre continuarea reformelor și în timpul ultimei sale vizite la Kiev, când s-a întâlnit cu președintele Volodimir Zelenski și cu mai mulți parlamentari ucraineni.

Reformele sunt importante și pentru ca Germania să poată continua să sprijine Ucraina pe termen lung, a mai declarat Merz. Autoritățile germane trebuie să justifice acest ajutor în fața propriilor cetățeni, potrivit cancelarului.

„Reformele dinamice reprezintă, de asemenea, o condiție esențială pentru a putea menține sprijinul nostru pe termen lung. La urma urmei, va trebui să justificăm în mod adecvat acest sprijin, în mod repetat, inclusiv în interiorul Germaniei”, a precizat cancelarul.

Germania promite în continuare sprijin militar, umanitar și economic

Friedrich Merz a spus și că Germania va continua să ajute Ucraina pe plan militar, umanitar și economic. Având în vedere creșterea numărului de atacuri rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene, Berlinul dorește să ofere ajutor suplimentar în lunile de iarnă.

Potrivit lui, Germania și partenerii săi europeni se vor asigura că Ucraina primește sprijinul militar și financiar de care are nevoie anul viitor și, dacă va fi necesar, și în perioada următoare.

„Noi, europenii, vom rămâne uniți în negocierile pentru o pace justă în Ucraina și pentru securitate în întreaga Europă”, a declarat Merz.

Cel de-al nouălea Forum Economic Germano-Ucrainean a început vineri, la Berlin, la eveniment participând cancelarul german Friedrich Merz și prim-ministrul ucrainean Serhii Korețki.

Forumul are ca obiectiv dezvoltarea cooperării dintre cele două țări în sectoare economice importante, atragerea de investiții și sprijinirea reconstrucției Ucrainei.