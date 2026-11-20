„Respingerea unei invitații ar transmite un semnal complet greșit”, a declarat politicianul german vineri, în timpul vizitei sale la Varșovia. „Trebuie să discutăm. Doar cei care vorbesc pot obține în cele din urmă rezultate”.

Acest lucru depinde în primul rând de Putin, care se întâlnise cu președintele american Donald Trump și cu președintele chinez Xi Jinping, potrivit Der Spiegel. „Dacă acum trimite semnale inițiale și le adresează europenilor o invitație de a veni la Moscova, atunci acest lucru este binevenit din toate punctele de vedere”, a declarat Pistorius vineri dimineață, potrivit mai multor agenții de știri. În cele din urmă, însă, ceea ce contează nu sunt anunțurile și invitațiile, ci rezultatele. Un armistițiu face parte din acest proces.

Pistorius a comentat din nou despre posibilele discuții cu Rusia, clarificând că este deschis unei invitații din partea Moscovei. „Faptul că Moscova nu este locația preferată vorbește de la sine”, a spus Pistorius.

Ministrul a spus că voința de a negocia un armistițiu trebuie să fie evidentă. Discuțiile nu trebuie lăsate să se prelungească și să devină o aparență în timp ce moartea din Ucraina continuă pe tot parcursul acestei ierni și nu numai.

„Și dacă da, atunci un lucru trebuie să fie clar: un armistițiu face parte din asta – și nu continuarea tragerilor în timp ce ne prefacem simultan că vrem să negociem undeva”, a spus Pistorius. „Dar pentru a explora acest lucru, trebuie să discutăm între noi.” Din păcate, experiențele din ultimii ani au arătat că toate anunțurile sau aluziile lui Putin nu s-au tradus niciodată în acțiune în Ucraina. Acum este vorba de așteptare și de purtarea discuțiilor, dar de a nu mai amâna problema.