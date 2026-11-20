Sistemul Tesla Assisted Driving (TAD), cunoscut anterior sub denumirea Full Self-Driving (FSD), permite automobilului să se deplaseze în mod automat, însă șoferul trebuie să rămână permanent atent și să supravegheze funcționarea vehiculului, scrie Reuters.

„Este un alt pas înainte către inovare, tehnologie și mobilitatea viitorului”, a transmis Matteo Salvini într-o postare publicată pe platforma X.

Ministrul italian a precizat că aprobarea preliminară a venit după o „evaluare tehnică amănunțită a fezabilității” și înaintea unui proces mai amplu de autorizare la nivelul Uniunii Europene.

Tesla obține aprobarea pentru sistemul TAD în Italia

Decizia autorităților italiene reprezintă un pas important pentru extinderea tehnologiei Tesla pe piața europeană. Italia este prima mare economie din Uniunea Europeană care acordă undă verde preliminară sistemului de conducere asistată al producătorului american.

TAD este un sistem de tipul „hands-off, eyes-on”, ceea ce înseamnă că șoferul nu trebuie să țină permanent mâinile pe volan, dar este obligat să urmărească în permanență drumul și să fie pregătit să preia controlul mașinii.

Deși denumirea anterioară, Full Self-Driving, făcea referire la conducerea complet autonomă, tehnologia necesită în continuare supravegherea umană. Prin urmare, sistemul nu permite șoferului să își îndrepte atenția către alte activități în timpul deplasării.

Tesla a confirmat, tot vineri, aprobarea obținută în Italia, printr-o postare pe platforma X. Compania a publicat și o înregistrare video realizată din interiorul unui automobil care circulă pe străzile Romei folosind sistemul TAD.

Italia se alătură altor state UE care au autorizat tehnologia Tesla

Italia nu este prima țară din Uniunea Europeană care permite utilizarea sistemului de conducere asistată al Tesla.

Țările de Jos au acordat prima aprobare preliminară în aprilie, iar ulterior tehnologia a fost recunoscută și în alte state membre, printre care Lituania, Estonia, Danemarca și Belgia.

Aceste aprobări au permis companiei americane să își extindă treptat prezența pe piața europeană înaintea unei decizii mai ample la nivelul Uniunii Europene.

Procesul european de autorizare este în continuare în desfășurare, iar aprobările obținute de Tesla în anumite state membre reprezintă etape intermediare în extinderea utilizării sistemului.

Prin decizia anunțată vineri, Italia devine una dintre cele mai importante piețe europene în care tehnologia TAD beneficiază de o aprobare preliminară.