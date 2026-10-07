Tesla vrea cu orice preț aprobarea „Full Self-Driving” în Europa. Cercetătorii contestă datele prezentate de companie

Compania lui Elon Musk a făcut presiuni asupra autorităților europene pentru reducerea nivelului de verificare și a folosit rețelele sociale pentru a mobiliza proprietarii Tesla în favoarea aprobării rapide, scrie Reuters.

Strategia a avut deja rezultate. Olanda a acordat prima aprobare importantă, iar decizia deschide drumul către un vot la nivelul Uniunii Europene. Alte șapte țări, printre care Belgia, Danemarca și Cehia, au acordat aprobări naționale.

Cercetătorii contestă dovezile prezentate de Tesla

Reuters a analizat sute de pagini de corespondență dintre Tesla și autoritățile din mai multe state europene. Jurnaliștii au analizat și studiile de siguranță prezentate de companie autorităților. Șapte cercetători specializați în siguranța rutieră au examinat metodologia utilizată de Tesla. Concluzia lor este că datele companiei nu demonstrează afirmația centrală potrivit căreia sistemul FSD previne accidentele mortale.

Tesla a comparat mașinile echipate cu FSD și conduse de ingineri specializați cu vehicule Tesla conduse de proprietari obișnuiți. Problema este că numărul de kilometri parcurși cu FSD în cadrul studiului era mult prea mic pentru o comparație solidă. Compania a folosit și indicatori precum frânarea bruscă, accelerarea, utilizarea semnalizării, claxonarea sau virajele agresive pentru a estima riscul de accident.

Cercetătorii spun că unii dintre acești indicatori nu pot fi considerați dovezi solide privind reducerea accidentelor. Mai mult, sistemul denumit „Full Self-Driving” nu este complet autonom. Tesla precizează că versiunea „Supervised” necesită atenția permanentă a șoferului, care trebuie să fie pregătit să preia controlul.

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Cum ar fi făcut presiuni Tesla asupra autorităților

Investigația mai indică și tensiuni în timpul procesului de evaluare din Olanda. Tesla a contestat costurile, metodele și durata verificărilor efectuate de autoritatea olandeză RDW. Într-un schimb de mesaje, compania a cerut inclusiv modificări ale modului în care erau realizate anumite teste. Ulterior, un reprezentant RDW s-a oferit să reducă nivelul de efort necesar pentru evaluare.

Documentele analizate arată că reprezentanții autorității vorbeau despre „obiective comune” și despre colaborarea cu Tesla. Situația a ridicat întrebări privind independența procesului de verificare. RDW susține însă că evaluarea a fost una extinsă și independentă și că interacțiunea cu producătorul este o parte normală a procedurii.

Musk a apelat și la presiunea publică

Elon Musk a criticat în repetate rânduri autoritățile europene care au întârziat aprobarea tehnologiei. Într-un caz, după ce ministrul francez al Transporturilor a exprimat îndoieli privind siguranța FSD, Musk a afirmat că întârzierea aprobării „va costa vieți”.

Tesla a susținut, de asemenea, că numeroasele decese cauzate de problemele rutiere din Europa ar putea fi prevenite cu tehnologia disponibilă în prezent. Cercetătorii consultați de presa internațională consideră însă că studiile companiei nu permit astfel de concluzii.

Miza este importantă pentru Tesla. Compania încearcă să recupereze teren pe piața europeană, unde se confruntă cu producători tradiționali și cu rivali chinezi care dezvoltă propriile sisteme avansate de asistență.