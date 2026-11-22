Victima este un muncitor în vârstă de 50 de ani, din Reggio Emilia. Bărbatul a petrecut 13 zile în închisoare pentru o faptă pe care nu a comis-o.

El a fost confundat cu o altă persoană condamnată la peste cinci ani de închisoare. Cei doi au același nume, același prenume și aceeași dată de naștere. Bărbatul a fost luat de acasă deși le-a spus polițiștilor că nu are habar de acuzațiile care i se aduc.

În final, a fost eliberat după intervenția avocaților și acum se gândește să ceară despăgubiri pentru detenția nejustificată. Continuarea pe Mediafax Italia.