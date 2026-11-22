ISU Alba a anunțat că la sosirea echipajelor, flăcările se manifestau la centrala termică pe lemne din camera tehnică.

La intervenție participă pompieri din cadrul Secției Câmpeni și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Scărișoara, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă.

Incendiul a fost localizat în camera tehnică și nu s-a extins la întreaga clădire în care funcționează primăria.

Pompierii continuă intervenția pentru stingerea completă a focului și înlăturarea efectelor produse.