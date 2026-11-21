Locuitorii din zonele de nord și est ale județului Tulcea au primit duminică, 22 noiembrie, la ora 00:46, un mesaj RO-ALERT de tip Alertă Extremă, prin sistemul de avertizare a populației. Mesajul, transmis de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), anunță o alertă aeriană din cauza unei posibile incursiuni de drone.

Autoritățile le recomandă oamenilor să-și păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă.

Zona exactă nu e precizată

Persoanele care nu au un astfel de adăpost în apropiere sunt sfătuite să rămână în interiorul locuințelor, departe de ferestre și de pereții exteriori.

Alerta nu precizează zona exactă vizată de amenințare și nici proveniența dronelor.

Deocamdată, autoritățile nu au oferit informații suplimentare despre posibila incursiune.

Cetățenii sunt sfătuiți să urmărească anunțurile oficiale ale IGSU și ale Ministerului Apărării Naționale pentru eventuale actualizări.