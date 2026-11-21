O dronă cu propulsie reactivă a traversat în mod repetat frontiera de stat a Republicii Moldova, sâmbătă, în contextul atacurilor Rusiei asupra Ucrainei, a anunțat Ministerul Apărării.

Potrivit Centrului Operații Aeriene al Armatei Naționale, aparatul de zbor a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova la ora 11.20, din direcția localității Troițke, Ucraina, spre Purcari, raionul Ștefan Vodă. La ora 11.25, drona a părăsit spațiul aerian național din direcția localității Pervomaisc, raionul Căușeni, spre Troițke, Ucraina.

La ora 11.31, aceeași dronă a intrat din nou în spațiul aerian al Republicii Moldova, venind dinspre Troițke spre Purcari, iar un minut mai târziu a ieșit din nou din spațiul aerian național, în direcția localității Troițke.

Centrul Operații Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian al Republicii Moldova, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii.

Republica Moldova înregistrase zece incidente aeriene cu drone în perioada 14–20 noiembrie, pe fondul atacurilor rusești asupra Ucrainei.

Vineri au fost detectate două noi survoluri neautorizate ale spațiului aerian național. Cele mai multe incidente, opt, au fost înregistrate pe 17 noiembrie, în mai multe regiuni ale țării.