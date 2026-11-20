Potrivit datelor Centrului Operații Aeriene al Armatei Naționale, în ultima săptămână au fost raportate patru survoluri neautorizate, patru cazuri de survol cu explozie și două cazuri de depistare a fragmentelor de drone.

Cele mai multe incidente, opt, au fost înregistrate pe 17 noiembrie, în mai multe regiuni ale țării.

Au fost raportate survoluri în zona Crocmaz–Căplani și în apropierea localităților Taraclia și Leova, precum și drone cu explozie la sol în Pohrebeni, Cuhureștii de Sus, Băxani și al uneia care a survolat pe direcția Tiraspol–Mălăiești–Grigoriopol–Băcioi–Sîngera–Chișinău–Cheltuitori.

Fragmente de drone au fost descoperite în Pohorniceni și Naslavcea.

Vineri, 20 noiembrie, au fost detectate alte două survoluri neautorizate. Primul a fost semnalat pe direcția Arionești, raionul Dondușeni – Cotiujeni, raionul Briceni. Al doilea a fost înregistrat pe direcția Iaski, Ucraina – Crocmaz, raionul Ștefan Vodă.

Ministerul Apărării anunță că de la începutul lunii noiembrie au fost înregistrate 17 incidente, iar de la începutul anului 2026, numărul acestora a ajuns la 84. Începând cu anul 2022, au fost consemnate în total 121 de incidente.