UPDATE Cel puțin cinci drone au căzut în apropierea unor localități

Ministerul Apărării de la Chișinău a anunțat că, în contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei, marți, între orele 15.45 și 18.10 au fost raportate mai multe zboruri neautorizate în spațiul aerian național, efectuate de aparate de zbor fără pilot.

Este vorba de șapte drone, dintre care cinci au căzut în apropierea localităților Cheltuitori, Pohorniceni, Pogrebeni, Cuhureștii de Jos și Băxani.

Un posibil al șaselea impact este semnalat în raionul Ocnița, iar un alt aparat de zbor a dispărut de pe sistemele de monitorizare în proximitatea orașului Leova, în direcția frontierei de stat.

UPDATE Explozii și bubuituri auzite în mai multe zone

Potrivit Poliției Republicii Moldova, au fost înregistrate mai multe sesizări primite din partea unor cetățeni din Chișinău și din raioanele Orhei și Florești:

-Chișinău, ora 17:09 – Un cetățean a comunicat că în apropierea satului Cheltuitori, într-o zonă împădurită, s-ar fi auzit o explozie.

-Orhei, ora 17:22 – Un cetățean a sesizat că în apropierea satului Pohorniceni a căzut o dronă, lângă o pădure, fără a exploda.

-Florești, ora 17:35 – Locuitorii satului Cuhureștii de Sus au comunicat că au auzit o bubuitură puternică.

La fața locurilor intervin specialiștii Secției tehnico-explozive pentru verificări.

Dronă detectată în direcția Chișinău

Potrivit informațiilor recepționate de Centrul Operații Aeriene al Armatei Naționale, drona a fost detectată deplasându-se din sud spre sectorul Botanica al municipiului Chișinău.

Centrul Operații Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian național, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii.

„Din motive de securitate, la ora 16:27, a fost restricționat întregul spațiu aerian al Republicii Moldova”, a transmis ministerul.

Acesta le recomandă cetățenilor ca, în cazul în care observă aparate de zbor suspecte sau descoperă fragmente, să nu se apropie de acestea, să nu le atingă și să nu le miște, deoarece pot conține elemente explozive.

Oamenii sunt îndemnați să se îndepărteze la o distanță sigură și să apeleze numărul de urgență 112.