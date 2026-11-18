Senatul SUA pregătește audieri privind riscurile inteligenței artificiale

Senatoarea democrată Maggie Hassan, care va prelua conducerea Comisiei pentru Securitate Internă a Senatului în ianuarie, a cerut Biroului pentru Responsabilitate Guvernamentală (GAO) să investigheze modul în care inteligența artificială disponibilă comercial poate fi utilizată în scopuri rău intenționate, potrivit CBS News.

Potrivit unui raport publicat miercuri, cele patru platforme au reușit, în mai puțin de 12 ore, să genereze planuri pentru atacuri cu dispozitive explozive în orașe americane sau pentru atacarea unor componente ale rețelei electrice, cu scopul de a provoca prejudicii economice.

„Trebuie să acționăm acum”, a declarat Hassan în cadrul unei conferințe telefonice cu jurnaliștii.

Senatoarea a anunțat că una dintre primele audieri pe care le va organiza în noua legislatură, în ianuarie, va viza riscurile inteligenței artificiale și măsurile de îmbunătățire a siguranței.

„Amenințarea pe care inteligența artificială o reprezintă pentru siguranța publică nu mai este una teoretică. Dacă Congresul nu acționează, este doar o chestiune de timp, nu dacă, până când un actor rău intenționat va folosi inteligența artificială pentru a planifica și a desfășura un atac major”, a transmis Hassan.

Platformele au generat planuri de atac în mai puțin de 12 ore

Investigatorii GAO au desfășurat testele în perioada decembrie 2025 – octombrie 2026, inclusiv în primăvara acestui an.

Două dintre platforme au generat planuri pentru construirea și detonarea unui dispozitiv exploziv improvizat, cu scopul de a provoca numeroase victime. Celelalte două au furnizat planuri pentru utilizarea dronelor sau a armelor de foc împotriva rețelei electrice.

„Fiecare dintre aceste platforme a furnizat informații detaliate care puteau fi folosite pentru desfășurarea unor atacuri, precum ținte specifice, locații, momente și metode de atac”, a constatat GAO.

Într-unul dintre teste, o platformă a refuzat inițial să ofere informații detaliate despre construirea și detonarea unui dispozitiv exploziv. Investigatorii au reușit însă să ocolească mecanismele de protecție și să obțină informațiile solicitate.

În cazul testelor privind atacurile asupra stațiilor electrice, una dintre platforme a sugerat utilizarea dronelor, iar alta a propus folosirea armelor de foc împotriva unor stații din apropierea unui aeroport american. Platformele au prezentat și hărți și imagini.

Investigatorii GAO au consultat experți și au vizitat locațiile pentru a verifica acuratețea planurilor. În urma verificărilor, au identificat și erori, inclusiv drumuri reprezentate incorect și ziduri înalte care ar fi îngreunat observarea unor ținte.

Ce au răspuns companiile care dezvoltă platformele IA

Raportul GAO, care are 61 de pagini, include și răspunsurile companiilor Anthropic, Google, OpenAI și SpaceXAI.

Anthropic a transmis că nu contestă posibilitatea ca un utilizator hotărât să obțină conținut periculos de la un sistem IA prin prezentarea în mod înșelător a scopului unei solicitări.

„Tratăm această constatare cu seriozitate”, a precizat compania, care a adăugat că nu poate verifica rezultatele raportului.

Google a transmis că testele au fost realizate pe modele mai vechi și că „continuăm să ne îmbunătățim modelele”.

OpenAI a transmis că salută oportunitatea de a răspunde constatărilor GAO, „precum și activitatea care mai rămâne de făcut”.

SpaceXAI a afirmat că lucrează în continuare pentru îmbunătățirea siguranței la fiecare lansare a unui nou model.

GAO a avertizat că, deși multe dintre informațiile furnizate de platforme sunt disponibile pe internet, inteligența artificială permite elaborarea în câteva ore a unor planuri care ar putea necesita săptămâni sau luni de cercetare.

Instituția a concluzionat că utilizarea abuzivă a acestei tehnologii reprezintă un risc tot mai mare pentru securitatea națională și economică.