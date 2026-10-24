Prima pagină » Social » Un bărbat a intrat în sediul Poliției din Alba Iulia cu o armă airsoft și o grenadă de joc. Cerința care l-a uimit pe un polițist

Un bărbat a intrat în sediul Poliției din Alba Iulia cu o armă airsoft și o grenadă de joc. Cerința care l-a uimit pe un polițist

Un bărbat de 43 de ani a intrat în sediul Poliției din Alba Iulia cu o armă airsoft, o grenadă de joc și un briceag, apoi i-a cerut unui polițist să îl împuște.
Un bărbat a intrat în sediul Poliției din Alba Iulia cu o armă airsoft și o grenadă de joc. Cerința care l-a uimit pe un polițist
Aida Neagu
24 oct. 2026, 22:43, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un bărbat de 43 de ani din Alba Iulia ar fi intrat, în seara de sâmbătă, 24 octombrie, în zona de control al accesului din sediul Poliției Municipiului Alba Iulia, cu o armă de tip airsoft și o grenadă folosită în jocurile de airsoft.

Acesta le-ar fi îndreptat către polițistul aflat în serviciu și i-ar fi cerut să îl împuște, potrivit IPJ Alba.

Bărbatul a fost imobilizat și încătușat de polițiștii aflați în sediu. Ulterior, la fața locului au ajuns și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

În urma controlului corporal, polițiștii au descoperit asupra bărbatului și un briceag. Agentul de poliție nu a fost rănit în urma incidentului, precizează IPJ Alba.

În acest caz, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia a început cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs incidentul.

Recomandarea video

SURSE | O studentă ar fi abandonat facultatea după ce ar fi fost violată de două ori de Alexandru Toader/ Alte șase tinere, victime în dosarul în care profesorul e acuzat de 11 infracțiuni
G4Media
Viorel Păunescu, fostul președinte al Stelei, a murit la vârsta de 91 de ani
GSP.ro
Jumătate din Europa, în stradă. Violențe în Franța și Albania. Gaze lacrimogene și tunuri cu apă la Paris, unde au manifestat 110.000 de oameni. Incendieri la Marsilia și Lyon. Proteste și în Grecia, Belgia, Portugalia și Spania
Gandul
Orgii cu profesoare și militari pensionari filmate în locuri publice!? Scandalul care a zguduit lumea uniformelor, pe masa judecătorilor
Cancan
FOTO. Ținutele fotografei Adriana au provocat un scandal uriaș! Conducerea clubului a fost nevoită să intervină
Prosport
Harta României, montată pe peretele unui spital din Italia în care sute de familii de români vin pentru o nouă șansă la viață
Libertatea
Ce aparat din bucătărie consumă cel mai mult curent? Frigiderul nu este singurul care îți poate crește factura
CSID
Mașina Zilei: Este Volkswagen Arteon din 2022 doar un Passat mai stilat? Ce trebuie verificat înainte de achiziție
Promotor