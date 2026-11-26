Un oficial al Casei Albe a declarat că administrația Trump se opune tratamentului pe care îl consideră discriminatoriu față de firmele americane și a cerut Seulului să respecte înțelegerea convenită în noiembrie 2025. Potrivit Fox News, în centrul disputei se află Coupang, companie înregistrată în Statele Unite, dar care desfășoară cea mai mare parte a activității în Coreea de Sud.

Amenzi de 688 de milioane de dolari pentru „Amazonul Coreei de Sud”

Coupang este cel mai mare comerciant online din Coreea de Sud, cunoscut pentru serviciul „Rocket Delivery”, care permite livrarea comenzilor în aceeași zi sau în ziua următoare. Deși operează în principal pe piața sud-coreeană, compania este înregistrată în statul american Delaware, are sediul central la Seattle și este listată la Bursa din New York.

The White House accused South Korea of violating its commitment to treat U.S. technology companies fairly after regulators imposed roughly $688M in fines on Coupang ( $CPNG ), according to Fox News. – Regulatory Pressure

The penalties include a provisional $224M fine against Coupang’s food delivery business. – U.S. Response

The State Department is evaluating policy options in response to alleged discriminatory treatment, warning that South Korea’s regulatory actions threaten broader economic ties. – South Korea’s Defense

Seoul denies targeting American companies, maintains that its investigations and penalties comply with Korean law, and says it remains committed to its agreement with Washington. — Caktus Jxck🌵 (@CaktusJxck) November 25, 2026

Potrivit Fox News, sancțiunile impuse de autoritățile sud-coreene însumează aproximativ 688 de milioane de dolari. Acestea includ o amendă provizorie de 224 de milioane de dolari, anunțată în noiembrie, împotriva serviciului de livrare de mâncare al companiei. Autoritățile de concurență de la Seul au investigat presupuse practici anticoncurențiale, în timp ce alte sancțiuni au vizat probleme legate de protecția datelor personale. Washingtonul consideră că amploarea măsurilor ridică semne de întrebare privind tratamentul aplicat companiilor americane.

Coreea de Sud respinge acuzațiile: „Investigațiile au fost desfășurate legal”

Ambasada Coreei de Sud la Washington a negat că autoritățile ar urmări în mod deliberat Coupang sau alte firme americane. Un purtător de cuvânt a declarat pentru Fox News că toate investigațiile și deciziile guvernului, inclusiv sancțiunile pentru încălcarea regulilor de concurență, au respectat legislația în vigoare. Oficialul a subliniat că firmele sancționate au dreptul să conteste deciziile în instanță. Seulul susține că își respectă angajamentele comerciale față de Statele Unite și că dorește menținerea unui mediu de afaceri echitabil, fără discriminare.

Washingtonul analizează măsuri împotriva Seulului

Disputa ar putea avea consecințe asupra relației economice dintre cele două țări. Un oficial al Departamentului de Stat american a declarat că administrația analizează mai multe opțiuni pentru a răspunde presupusului tratament discriminatoriu. Nu au fost anunțate însă măsuri concrete. Republicanul Darrell Issa, membru al Camerei Reprezentanților, a criticat politicile autorității sud-coreene pentru concurență, avertizând că acestea ar putea afecta relația dintre cei doi aliați.

La rândul său, Coupang a transmis că dorește o soluție negociată, care să permită continuarea investițiilor și consolidarea relațiilor comerciale. Compania susține că a generat în 2025 vânzări externe de bunuri și servicii americane de peste cinci miliarde de dolari. Autoritățile sud-coreene contestă însă interpretarea potrivit căreia investigațiile ar fi motivate de originea americană a companiei.