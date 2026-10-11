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Departamentul de Justiție din SUA anchetează cinci mari televiziuni, inclusiv CNN și Fox News, după ce au boicotat Casa Albă

Departamentul Justiției din SUA a anunțat sâmbătă că investighează dacă mai multe posturi de televiziune au încălcat legislația federală antitrust prin decizia de a boicota relatările de la Casa Albă, după ce administrația Trump a retras acreditările jurnaliștilor de la trei organizații de presă.
Departamentul de Justiție din SUA anchetează cinci mari televiziuni, inclusiv CNN și Fox News, după ce au boicotat Casa Albă
Iulian Moşneagu
11 oct. 2026, 11:46, Știri externe
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Posturile de televiziune vizate de anchetă sunt ABC, CBS, CNN, NBC și Fox News, a transmis Departamentul Justiției, potrivit Reuters.

„Boicoturile colective între companii concurente pot încălca Legea Sherman”, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului Justiției.

„Divizia Antitrust investighează doar pentru a stabili dacă aceste organizații de presă au încălcat legislația în domeniul concurenței”, a adăugat acesta.

Relațiile tensionate dintre administrația Trump și presa americană

Ancheta este cel mai recent conflict dintre administrația Trump și marile organizații de presă. Președintele Donald Trump a acuzat în repetate rânduri presa tradițională că răspândește „știri false” și a avut numeroase confruntări cu jurnaliștii.

Investigația pune presiun asupra posturilor de televiziune pentru a continua să relateze despre activitatea președintelui, chiar dacă acestea nu sunt de acord cu modul în care sunt tratate de Casa Albă.

Pe 19 septembrie, Casa Albă a retras acreditările jurnaliștilor de la CNN, Politico și MS NOW, interzicându-le accesul în clădire. Administrația a susținut că relatarea despre activitatea președintelui reprezintă „un privilegiu, nu un drept”.

Cele trei organizații de presă au dat în judecată administrația Trump, susținând că măsura încalcă Primul Amendament al Constituției SUA, care protejează libertatea presei.

CNN este una dintre cele cinci organizații de presă, alături de ABC, CBS, Fox News și NBC, care formează principalul grup al televiziunilor acreditate la Casa Albă.

În semn de solidaritate cu jurnaliștii excluși, toate cele cinci televiziuni, inclusiv Fox News, au suspendat relatările de la Casa Albă.

Pe 24 septembrie, Casa Albă a restabilit acreditările, după ce un judecător federal a decis că interdicția era, cel mai probabil, neconstituțională și a ordonat administrației să permită imediat accesul jurnaliștilor.

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