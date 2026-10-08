Coreea de Sud, acuzată că a trimis combustibil Rusiei. Scandalul care amplifică tensiunile cu Ucraina

Ministerul de Externe al Coreei de Sud a anunțat că guvernul va lua măsuri legale în cazul transporturilor ilegale de combustibil către Rusia, dacă se confirmă acuzațiile formulate de un consilier al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, relatează agenția Reuters, citată de Al Jazeera.

Ministerul a precizat joi că nu a confirmat dacă produse petroliere sud-coreene, inclusiv motorină, au fost exportate către Rusia.

Instituția a adăugat că anumite produse, precum motorina și combustibilul pentru avioane destinate utilizării comerciale, nu sunt incluse pe lista sud-coreeană a produselor supuse controalelor la export către Rusia.

Ucraina acuză transporturi de 176.000 de tone de combustibil către Rusia

Miercuri, administrația prezidențială sud-coreeană a respins afirmațiile lui Vladyslav Vlasiuk, consilier al președintelui ucrainean pentru politica de sancțiuni, potrivit cărora 176.000 de tone de combustibil ar fi fost transportate din Coreea de

Sud către Rusia, în lunile iulie și august, prin intermediul unor petroliere aflate sub sancțiuni.

Oficialul ucrainean a susținut că aceste presupuse transporturi contravin politicii de sancțiuni adoptate de Coreea de Sud împotriva Rusiei.

„De la invazia Rusiei în Ucraina, guvernul nostru a aplicat în mod constant sancțiuni și controale la export împotriva Rusiei, în strânsă cooperare cu comunitatea internațională”, a declarat miercuri purtătoarea de cuvânt a președinției sud-coreene, Kang Yu-jung, potrivit agenției Yonhap.

„Solicităm, de asemenea, Ucrainei să se abțină de la denaturarea politicilor relevante ale Republicii Coreea fără o verificare suficientă a faptelor și de la declarații publice care pot afecta încrederea internațională”, a adăugat aceasta.

Relațiile dintre Coreea de Sud și Ucraina, tot mai tensionate

Relațiile dintre Seul și Kiev s-au deteriorat în ultimele săptămâni, după ce autoritățile sud-coreene l-au acuzat pe Volodimir Zelenski că a dezvăluit „unilateral”, în cadrul Adunării Generale a ONU, transferul a doi prizonieri de război nord-coreeni din Ucraina în Coreea de Sud.

Seulul a cerut scuze oficiale Kievului, susținând că președintele ucrainean a încălcat un acord de confidențialitate. Autoritățile ucrainene au negat însă existența unui asemenea acord.

Rusia și Coreea de Nord au semnat un tratat de apărare reciprocă

Între timp, Rusia și Coreea de Nord și-au consolidat relațiile, cele două țări semnând în 2024 un tratat de apărare reciprocă.

Potrivit estimărilor ucrainene și sud-coreene, aproximativ 14.000-15.000 de soldați nord-coreeni au fost trimiși pentru a sprijini eforturile militare ale Rusiei în războiul împotriva Ucrainei.

Coreea de Nord și Coreea de Sud se află, din punct de vedere tehnic, încă în stare de război, deoarece conflictul din Peninsula Coreeană, desfășurat între 1950 și 1953, s-a încheiat printr-un armistițiu, nu printr-un tratat de pace.