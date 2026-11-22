Unul dintre cele mai grave atacuri a vizat o clădire rezidențială cu cinci etaje din localitatea Dymer, situată la nord de capitala Ucrainei.

Imobilul s-a prăbușit parțial în urma impactului unei drone rusești, iar mai multe persoane au rămas blocate sub dărâmături.

Potrivit autorităților ucrainene, nouă locatari au fost evacuați inițial din clădire.

Copil scos de sub ruine

Ulterior, un copil a fost scos în viață de sub ruine. Operațiunile de salvare sunt însă îngreunate de amenințarea unor noi atacuri aeriene.

Un alt atac, produs în localitatea Vyshneve, tot în regiunea Kiev, a vizat un supermarket. Trei persoane au murit, iar alte 13 au fost rănite, conform informațiilor prezentate de Sky News.

Zelenski promite un răspuns

Președintele Volodimir Zelenski a condamnat atacurile și a promis un răspuns din partea Ucrainei, acuzând Moscova de continuarea campaniei de teroare împotriva populației civile.

Atacurile au loc într-un context de intensificare a confruntărilor aeriene dintre cele două state.

Într-un alt incident relatat duminică, un adolescent de 14 ani a murit în regiunea Sumî, după ce o dronă rusească doborâtă a explodat în momentul în care a fost descoperită de localnici.

Autoritățile ucrainene continuă evaluarea pagubelor și operațiunile de intervenție, în timp ce situația de securitate rămâne extrem de tensionată.