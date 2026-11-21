Trump a intervenit telefonic, joi, la reuniunea Coaliției de Voință de la Berlin, după întâlnirea cu președintele rus Vladimir Putin și liderul chinez Xi Jinping, desfășurată la Shenzhen, relatează Reuters.

„El a spus că Europa cheltuiește foarte mulți bani și că europenii ar putea folosi acești bani pentru ei înșiși după încheierea războiului”, a declarat Zelenski, înaintea unei întâlniri cu ministrul britanic al Apărării, Wes Streeting, la Kiev.

Președintele ucrainean a precizat că mesajul lui Trump „nu a sunat ca o amenințare”.

Zelenski nu este convins că Putin dorește să facă compromisuri

Vineri, la întoarcerea sa la Washington, Trump a declarat că Putin și-a exprimat clar dorința de a pune capăt războiului din Ucraina prin mijloace diplomatice. Zelenski s-a arătat însă sceptic în privința intențiilor liderului rus.

„Sunt puțin mai sceptic decât americanii în privința faptului că ar fi pregătit să facă compromisuri. Asta am spus și echipei americane”, a spus liderul de la Kiev.

Putin continuă să ceară ca Ucraina să cedeze întreaga regiune Donbas în schimbul păcii, condiție respinsă de Kiev.

Zelenski a salutat intenția Statelor Unite de a implica Europa în negocierile de pace, reluate luna aceasta la Abu Dhabi, după o pauză de nouă luni. El a precizat că Washingtonul trebuie să stabilească agenda și data următoarei runde de discuții.

Președintele ucrainean a reiterat că este dispus să participe la summitul G20, pe care Trump urmează să îl găzduiască luna viitoare, la Miami, și că ar accepta o întâlnire directă cu Putin. Zelenski nu a primit însă, până în prezent, o invitație.