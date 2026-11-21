„Pot garanta că NATO va apăra fiecare centimetru din teritoriul polonez”, a declarat Mark Rutte, potrivit agenției poloneze PAP, citate de Reuters.

Secretarul general al Alianței a precizat că generalul Alexus Grynkewich, comandantul forțelor NATO din Europa, va lua toate măsurile necesare pentru identificarea eventualelor amenințări la adresa capacităților de apărare și descurajare.

De asemenea, luni este programată la Bruxelles o reuniune a Consiliului Nord-Atlantic al NATO, în cadrul căreia va fi discutată încălcarea de vineri a spațiului aerian polonez.

Două rachete și o dronă, căzute în apropierea graniței cu Ucraina

Incidentul raportat de Polonia a avut loc vineri, când trei obiecte au pătruns în spațiul său aerian. Autoritățile poloneze au indicat că acestea ar fi fost, cel mai probabil, două rachete și o dronă provenite din Rusia.

Obiectele au căzut în localitățile Rudnik nad Sanem, Mołodycz și Nowy Lipowiec, toate situate în apropierea graniței cu Ucrainei.

Incidentul de vineri a avut loc în contextul în care Polonia găzduiește exerciții militare la care participă statele din „Coaliția de Voință”.

Oficialii de la Varșovia au descris această coincidență ca nefiind deloc întâmplătoare.

„Putem spune deja astăzi că acest atac al Federației Ruse asupra teritoriului ucrainean, care a afectat Republica Polonă, a fost unul dintre cele mai ample de la începutul războiului pe scară largă din Ucraina. Este o nouă provocare a Federației Ruse”, a reacționat ministrul Apărării de la Varșovia.