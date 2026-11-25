Viceministrul rus de Finanțe, Alexei Sazanov, a declarat miercuri că ministerul a transmis spre analiză propunerea privind majorarea tarifelor de import subcomisiei responsabile de politica vamală.

Documentul include propunerile formulate de senatorii și deputații ruși privind produsele alimentare care vor fi supuse noilor tarife.

„Am propus o cotă de 15%”, a declarat oficialul rus, citat de Interfax.

Lista definitivă a produselor va fi stabilită în cadrul discuțiilor din subcomisie. Viceministrul a explicat că veniturile suplimentare la bugetul de stat vor depinde de produsele incluse în această listă.

Delicatesele, în atenția autorităților ruse

La începutul lunii octombrie, președinta Consiliului Federației, camera superioară a Parlamentului rus, Valentina Matvienko, a propus eliminarea cotei preferențiale de TVA aplicate unor produse alimentare de lux, precum stridiile, homarii și langustinele. Acestea beneficiază în prezent de o cotă redusă de TVA de 10%, comparativ cu nivelul standard de 22%.

Matvienko a estimat că eliminarea înlesnirii fiscale ar genera venituri bugetare suplimentare de aproximativ șase miliarde de ruble. Potrivit acesteia, suma ar permite construirea a două școli sau a unui spital.

România, pe lista țărilor „neprietenoase”

Lista statelor considerate „neprietenoase” de autoritățile ruse cuprinde 49 de țări, inclusiv toate statele membre ale Uniunii Europene, implicit România.

Pe această listă se mai află Statele Unite ale Americii, Regatul Unit, Canada, Elveția, Norvegia, Japonia și Coreea de Sud.