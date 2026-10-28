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Atacator împușcat mortal după ce a rănit un agent de pază la Ambasada Israelului din Belgrad

Poliția sârbă afirmă că un agresor neidentificat a atacat un paznic cu cuțite în fața Ambasadei Israelului la Belgrad și a fost ucis de agentul de pază. Incidentul este calificat drept „atac terorist”.
Atacator împușcat mortal după ce a rănit un agent de pază la Ambasada Israelului din Belgrad
foto: DDF NEWS / X.com
Laura Buciu
28 oct. 2026, 08:58, Știri externe
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Ministrul de Interne, Ivica Dačić, declară că poliția tratează incidentul drept un „atac terorist”. El a ridicat nivelul de alertă teroristă la cel mai înalt grad și a intensificat prezența poliției în puncte-cheie, potrivit The Times of Israel.

Dačić precizează că „un minor, neidentificat până în prezent… strigând «Allahu Akbar», a atacat un membru al Jandarmeriei, lovindu-l cu două cuțite”.

El adaugă că agentul l-a „lichidat” pe atacator în „legitimă apărare” și a suferit răni ușoare.

Dačić afirmă că serviciile de securitate din Serbia îl monitorizau pe atacator, despre care spune că era un susținător al grupării Statul Islamic. Dačić precizează că „atacatorul avea steagul negru, în semn de susținere pentru Statul Islamic, pe contul său de Instagram”.

Ministerul de Externe nu a făcut niciun comentariu.

În iunie 2024, un atacator înarmat cu o arbaletă a rănit un polițist sârb care asigura paza Ambasadei Israelului la Belgrad. Agresorul a fost împușcat mortal de un agent de pază.

 

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