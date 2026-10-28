Acțiunile Boeing s-au prăbușit cu aproape 10%. Compania ratează țintele de producție și livrare a avioanelor

Directorul general Kelly Ortberg a recunoscut marți, 27 octombrie, că revenirea companiei după anii de crize și controverse durează mai mult decât anticipase conducerea, transmite Reuters. Boeing a raportat și pierderi trimestriale peste estimările analiștilor, în timp ce perspectiva încasărilor viitoare din activitatea curentă a fost revizuită în sens negativ.

Boeing amână creșterea producției pentru modelul 737

Compania estimează acum că va ajunge la o producție de 47 de avioane 737 pe lună abia la începutul anului 2027. În luna mai, conducerea anticipa atingerea acestui ritm în vara anului 2026.

Întârzierea înseamnă că Boeing nu își va îndeplini nici obiectivul de 500 de avioane livrate în acest an. Unul dintre principalele obstacole este producția aripilor. Compania trebuie, de asemenea, să crească fabricarea fuselajelor la uzina din Wichita, Kansas.

În ciuda problemelor, Boeing menține obiectivul de a ajunge la 52 de avioane 737 produse lunar în a doua jumătate a anului 2027. Dificultăți există și în programul 787 Dreamliner, iar un conflict cu un furnizor a afectat temporar producția aripilor pentru modelele 777 cargo și 767.

Pierderi mai mari decât anticipau investitorii

Boeing a înregistrat în trimestrul al treilea o pierdere ajustată de 34 de cenți pe acțiune, față de pierderea de 21 de cenți estimată de analiști. Divizia de avioane comerciale a raportat venituri de 10,7 miliarde de dolari și o pierdere operațională de 697 de milioane de dolari.

Rezultatele au fost afectate de costurile mai mari ale componentelor și de livrarea unor avioane cu profitabilitate redusă. Acțiunile Boeing au coborât cu 9,6%, până la 170,23 dolari, în timpul ședinței bursiere de marți.

Boeing $BA stock is now down by almost 10% so far today following its earnings 🔴 https://t.co/pWdiwX7tvL — WOLF (@WOLF_Financial) October 27, 2026

Recuperarea financiară va dura mai mult

Boeing estimează că va atinge un flux de numerar disponibil de 10 miliarde de dolari în 2029, cu un an mai târziu decât anticipau investitorii. Pentru 2027, perspectiva este de aproximativ trei miliarde de dolari, sub estimarea de 5,5 miliarde a pieței. Există însă și rezultate favorabile: divizia de apărare a raportat un profit operațional de aproape 500 de milioane de dolari, iar serviciile globale au generat un miliard de dolari.

Datoria netă a companiei a scăzut la 25,2 miliarde de dolari, de la 30,4 miliarde cu un an înainte. Boeing continuă să mizeze pe cererea ridicată pentru avioane comerciale și pe creșterea treptată a producției, în timp ce încearcă să evite repetarea problemelor de calitate care i-au afectat activitatea în ultimii ani.