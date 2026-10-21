Acțiunile Netflix scad pe fondul diminuării gradului „de implicare” al utilizatorilor. Veniturile platformei s-au redus

Acțiunile Netflix au înregistrat o scădere de peste 5% marți, după ce publicarea rezultatelor financiare trimestriale nu a reușit să calmeze îngrijorările investitorilor cu privire la încetinirea interesului spectatorilor și a creșterii veniturilor, informează Euronews.

„Știm că există o oarecare îngrijorare în rândul investitorilor cu privire la creșterea numărului de ore de vizionare”, a declarat compania într-o scrisoare adresată investitorilor, referindu-se la modul în care aceasta măsoară gradul de implicare, și a adăugat că este „încrezătoare” că va putea accelera această creștere.

Gigantul de streaming cu sediul în California s-a confruntat cu dificultăți în a îndeplini așteptările investitorilor de câteva trimestre încoace, pe fondul concurenței din partea altor platforme de streaming cum ar fi cele dedicate jocurilor video sau evenimentelor sportive.

Performanțe „sub așteptări” în ultimul an

Netflix „a înregistrat performanțe semnificativ sub așteptări în ultimele 6-12 luni”, iar investitorii sunt îngrijorați „de tendințele slabe ale angajamentului utilizatorilor, de încetinirea creșterii veniturilor, de perspectivele mai modeste privind creșterea marjelor de profit și, mai recent, de schimbările la nivelul conducerii departamentului de conținut”, a declarat pentru AFP, John Belton, manager de portofoliu la Gabelli Funds, potrivit comunicatului publicat.

În al treilea trimestru, încheiat în septembrie, Netflix a înregistrat venituri de 12,87 miliarde de dolari, adică 11,09 miliarde de euro și un profit net de 3,7 miliarde de dolari, adică 3,19 miliarde de euro, depășind așteptările investitorilor, potrivit FactSet.

Compania nu a furnizat cifre globale privind numărul de ore de vizionare ale abonaților în acest trimestru, dar a menționat că, în India, acest indicator a crescut cu 24% față de aceeași perioadă a anului trecut. În iulie, Netflix a declarat că abonații au petrecut 97 de miliarde de ore vizionând conținut în prima jumătate a anului, o creștere de 2% față de prima jumătate a anului 2025. Compania a încetat să mai raporteze numărul de abonați în prima jumătate a anului 2025.

Concurența din partea altor platforme de streaming a obligat Netflix să depună eforturi suplimentare pentru a atrage și a păstra atât abonații.

Compania s-a orientat din ce în ce mai mult către transmisiunile sportive în direct, prin acorduri de difuzare a unor evenimente majore precum Jocurile Olimpice și Cupa Mondială. În afară de jocurile video și conținutul de scurtă durată (videoclipuri scurte), cunoscutele NFL și WWE au început și ele să transmită evenimente în direct.

Totuși, televiziunea și filmul rămân un clasic

„Este foarte important să reținem că aproximativ 95% din cheltuielile noastre și aproape toate veniturile noastre se concentrează pe acest nucleu de activitate, unde vedem un potențial semnificativ de creștere pe termen lung”, a declarat Sarandos în cadrul conferinței telefonice de marți, subliniind angajamentul companiei față de conținutul tradițional de televiziune și film.

De asemenea, compania nu a îndeplinit așteptările privind creșterea veniturilor din publicitate.

„În prezent, suntem puțin în urma obiectivului nostru ambițios pentru acest an. Cu toate acestea, continuăm să înregistrăm o creștere” în domeniul publicității, a declarat codirectorul executiv, Greg Peters în cadrul conferinței telefonice.