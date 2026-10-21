Acțiunile Carrefour s-au prăbușit din cauza protestelor violente din Franța

Acțiunile Carrefour au scăzut miercuri cu 12% la Bursa din Paris, notează CNBC.

În raportul privind rezultatele din trimestrul al treilea, publicat marți seară, Carrefour a invocat „o situație fără precedent în Franța”.

„Având în vedere deteriorarea situației sociale și de securitate, Grupul consideră că tendințele de consum și condițiile de operare din Franța se înrăutățesc”, a transmis compania.

Sute de mii de persoane au participat la proteste în Franța, cerând măsuri împotriva costului ridicat al vieții. Deși majoritatea manifestațiilor au fost pașnice, în weekend au avut loc jafuri, acte de vandalism și confruntări violente cu poliția. Mai multe magazine au fost jefuite și câteva instituții au fost incendiate.

Potrivit Reuters, aproximativ 50 de magazine Carrefour au fost afectate direct de violențe, unele fiind jefuite sau avariate. Alte magazine au fost închise preventiv.

Directorul financiar Matthieu Malige a estimat că protestele violente ar putea avea un impact cuprins între 80 și 200 de milioane de euro asupra profitului operațional al companiei.