Boeing 737 MAX 10 primește aprobarea pentru zboruri comerciale după aproape zece ani de așteptare. Avionul ar putea intra în serviciu din 2027

Administrația Federală a Aviației din Statele Unite (FAA) a certificat marți, 20 octombrie, aeronava Boeing 737 MAX 10, în urma unui proces îndelungat de verificări tehnice și teste de zbor, potrivit Associated Press, citată de NBC News. Aprobarea reprezintă un moment important pentru Boeing, care încearcă să își recâștige încrederea pasagerilor și a companiilor aeriene după mai mulți ani marcați de accidente, probleme de fabricație și întârzieri.

Avionul a fost prezentat în 2017, dar certificarea a durat aproape zece ani

Boeing 737 MAX 10 a fost prezentat pentru prima dată la Salonul Aeronautic de la Paris, în 2017, ca răspuns la concurența tot mai puternică a producătorului european Airbus. Aeronava este destinată rutelor cu un număr mare de pasageri și poate reduce costul de operare pe loc disponibil, datorită capacității mai mari.

Certified: 🔟 The 737-10 has received FAA certification, marking a major milestone for Boeing and the development team that brought the final member of the 737 MAX family to this point. ✈️Strong fuel efficiency for denser markets

✈️Greater flexibility for airlines serving high-demand routes

✈️Commonality across the 737 MAX family Congratulations to #TeamBoeing and our partners who developed the 737-10 over many years, and guided it through extensive testing, evaluation and certification. Thank you to our customers who are building the future with the 737-10 and 737 MAX family. More: https://t.co/MNVFhcldBS — Boeing Airplanes (@BoeingAirplanes) October 20, 2026

Potrivit Boeing, modelul poate transporta în mod obișnuit între 185 și 210 pasageri, comparativ cu 160–180 pentru MAX 8 și 175–195 pentru MAX 9. Ministrul american al Transporturilor, Sean Duffy, a declarat că certificarea a urmat unor verificări extinse de siguranță, inclusiv mii de ore de zboruri de testare. Boeing estimează că primele aeronave vor fi livrate clienților în 2027.

Două accidente aviatice au ucis 346 de oameni. Boeing încearcă să recâștige încrederea publicului

Programul 737 MAX a fost afectat profund de două accidente produse în 2018 și 2019, în Indonezia și Etiopia. Cele două tragedii, în care au fost implicate aeronave Boeing 737 MAX 8, s-au soldat cu moartea a 346 de persoane.

Ulterior, compania s-a confruntat cu verificări mult mai stricte privind proiectarea și producția avioanelor sale. În ianuarie 2024, un panou al fuselajului s-a desprins în timpul zborului de pe un Boeing 737 MAX 9 al companiei Alaska Airlines, provocând noi întrebări privind controlul calității.

După aceste incidente, FAA a modificat procedurile de certificare și supraveghere a producătorului american. Autorizarea noului MAX 10 înseamnă că proiectarea aeronavei îndeplinește standardele de siguranță aplicabile, dar fiecare exemplar trebuie să treacă verificările necesare înainte de transportarea pasagerilor.

Ryanair și alte mari companii aeriene așteaptă noul Boeing

Mai mult de 30 de clienți din întreaga lume au comandat 1.555 de aeronave Boeing 737 MAX 10 care nu au fost încă livrate. Comenzile reprezintă peste 30% din portofoliul restant al programului 737 MAX. Printre companiile aeriene care așteaptă aeronava se numără United Airlines, Delta Air Lines, American Airlines și Ryanair.

Pentru transportatori, noul model poate permite creșterea numărului de pasageri pe cursele aglomerate, fără introducerea unor aeronave cu două culoare. Acest avantaj devine important într-o perioadă în care costurile combustibilului pentru aviație sunt în creștere. Totuși, introducerea unor aeronave mai mari nu garantează automat reducerea prețurilor biletelor. Tarifele vor depinde de cerere, concurență și deciziile comerciale ale operatorilor.

Boeing încearcă să recupereze terenul pierdut în fața Airbus

MAX 10 este conceput pentru a concura cu familia Airbus A321neo, aflată în serviciu comercial din 2017. Cele mai mari variante A321neo pot transporta mai mulți pasageri și pot zbura pe distanțe mai lungi fără realimentare decât MAX 10.

Aprobarea FAA completează certificarea celor patru modele din familia 737 MAX, după ce versiunea MAX 7 a primit autorizarea în august 2026. Boeing trebuie acum să demonstreze că poate produce în mod constant aeronave conforme cu proiectul certificat, înaintea livrărilor programate pentru anul viitor.