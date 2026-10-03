Aeronava TAROM „Ivan Patzaichin” a făcut primul zbor oficial. La Chișinău a fost primită cu tunuri de apă

Compania TAROM a marcată intrarea oficială în flotă a celei de-a doua aeronave Boeing 737 MAX 8, care poartă numele „Ivan Patzaichin”, printr-un zbor inaugural între București și Chișinău.

Alegerea rutei nu a fost la întâmplare.

„Alegerea rutei conferă acestui moment o semnificație aparte: aeronava dedicată unui campion care a făcut cunoscut numele României pe apele lumii își începe călătoriile unind, pe calea aerului, două țări apropiate prin limbă, istorie, cultură și legături de familie. Evenimentul se încadrează în manifestările aniversare Centenarul Inaugurării Primelor Linii Aeriene Naționale: București Galați-Chișinău și București Galați-Iași-Chișinău”, au transmis reprezentanții companiei.

Adusă în România direct din Seattle de echipajele TAROM, aeronava a efectuat sâmbătă primul zbor de linie. Alături de pasageri, la bord s-au aflat Ivona Potzaichin- Rusu, fiica marelui campion, și Georgiana Potzaichin, soția acestuia.

Aeronava „Ivan Patzaichin” a fost primită cu tunuri de apă

La sosirea pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău, aeronava a fost întâmpinată cu tradiționalul salut al tunurilor de apă.

„Ceremonialul a căpătat, cu această ocazie, o rezonanță aparte: apa, elementul de care se leagă povestea și performanțele lui Ivan Patzaichin, a întâmpinat aeronava care îi va purta numele pe cer”, au precizat reprezentanții companiei.

Prima aeronavă Boeing 737 MAX 8 a intrat în serviciu în luna septembrie și a primit numele Mircea Lucescu.