Prima pagină » Social » TAROM inaugurează prima aeronavă Boeing 737 MAX 8 din flotă, botezată „Mircea Lucescu”. Pe ce rute va zbura

TAROM inaugurează prima aeronavă Boeing 737 MAX 8 din flotă, botezată „Mircea Lucescu”. Pe ce rute va zbura

TAROM a introdus în flotă prima aeronavă Boeing 737 MAX 8, botezată „Mircea Lucescu”, care va opera zboruri către Paris, Amsterdam, Madrid și Cluj.
TAROM inaugurează prima aeronavă Boeing 737 MAX 8 din flotă, botezată „Mircea Lucescu”. Pe ce rute va zbura
Sursa foto: Facebook/ TAROM
Maria Nițu
12 sept. 2026, 13:24, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Prima aeronavă Boeing 737 MAX 8 a intrat, sâmbătă, în flota TAROM. Avionul, care are 189 de locuri, a fost botezat „Mircea Lucescu” și va opera zboruri pe rutele Paris, Amsterdam, Madrid și Cluj.

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, a anunțat, sâmbătă, pe Facebook, că aeronava este prezentată și inaugurată la Aeroportul Internațional „Henri Coandă” Otopeni.

„Sunt la Aeroportul Internațional «Henri Coandă» Otopeni, unde are loc prezentarea și inaugurarea primei aeronave Boeing 738 Max 8 din flota Tarom, care a fost botezată cu numele legendarului «Mircea Lucescu». Aeronava a fost preluată direct de la Boeing, din Seattle, Statele Unite ale Americii, de echipajele și specialiștii tehnici TAROM și adusă de aceștia acasă, în România, pe 8 septembrie”, a scris Irinel Ionel Scrioșteanu.

Noua aeronavă este echipată cu motoare CFM LEAP-1B, mai performante ca până acum, are un consum redus de combustibil și poate atinge o viteză maximă de 850 km/h.

Avionul este cu 50% mai silențios, are cu 20% mai puține emisii de dioxid de carbon și o autonomie de până la aproximativ 6.400 de kilometri.

De ce poartă avionul numele lui Mircea Lucescu

TAROM a explicat că alegerea numelui „Mircea Lucescu” nu este întâmplătoare. Compania spune că valorile asociate carierei antrenorului român se potrivesc cu noua etapă prin care trece compania aeriană.

„Aeronava, care poartă numele «Mircea Lucescu», deschide o nouă etapă pentru TAROM, în care tradiția merge mai departe alături de tehnologie, eficiență și o experiență de zbor modernă.”, a transmis compania.

Aeronava a fost preluată direct din Seattle și adusă la București într-un traseu în două etape. Noul Boeing 737 MAX 8 va zbura pe rutele Paris, Amsterdam, Madrid și Cluj.

În total, TAROM își va înnoi flota cu patru aeronave Boeing 737. Pentru a face loc noilor avioane, compania a vândut patru aeronave mai vechi.

Un al doilea Boeing 737 MAX 8 este așteptat la TAROM în această lună. Aeronava va purta numele unei alte legende a sportului românesc, Ivan Patzaichin.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Rețeaua magistraților, politicienilor și oamenilor de afaceri din Constanța, conectați la pasagerii zborurilor private din Nisa și Mykonos / Conexiunile cu un alt judecător CCR și capii procurorilor din Dobrogea, arestați pentru corupție
G4Media
Mărturii terifiante! Donnarumma și partenera sa, legați și bătuți: „Am spus că sunt însărcinată, dar au continuat”
GSP.ro
Biserica din România cu o istorie de 900 de ani care poate fi vizitată cu 20 de lei
Gandul
Ea e amanta generalului Dorin Ioniță. Femeia obținuse un ordin de protecție, cu doar câteva ore înainte ca bărbatul să fie găsit mort. Ce gest a făcut soția
Cancan
Nadia Comăneci, sumă astronomică de la PRO TV. Câți bani va lua la „Românii au talent” și ce jurat a fost „executat” fără milă
Prosport
Una dintre puținele școli din România cu predare în limba romani. Numărul elevilor este tot mai mic, dar părinții au un motiv de „fală”: „Vakeres romanes?”
Libertatea
Simptome digestive pe care nu ar trebui să le ignori. Când este momentul să mergi la gastroenterolog
CSID
În localitățile unde CNAIR a montat radare fixe Poliția mai are voie să stea cu radarul mobil?
Promotor
Începe să devină o obişnuinţă ca România să fie printre cele mai scumpe pieţe la energie din Europa
Economedia