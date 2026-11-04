România reia World Rugby Nations Cup cu Tonga, la București. Stejarii, pe locul 4 în grupă

Stafful tehnic condus de David Gérard a convocat 20 de înaintași și 16 jucători de treisferturi, care evoluează la cluburi din România, Franța și Italia. Partida cu Tonga este prima dintre cele trei confruntări pe care Stejarii le vor disputa pe teren propriu în World Rugby Nations Cup în luna noiembrie. România urmează să mai întâlnească Statele Unite ale Americii pe 14 noiembrie și Canada pe 20 noiembrie. Ambele partide sunt programate de la ora 18:30.

România a început pregătirea la Complexul Sportiv Național „Elisabeta Lipă” din Snagov, după ce în prima etapă a stagiului au fost convocați 34 de jucători. Ovidiu Neagu, Bogdan Andreica, Alexander Dinu și Toma Mîrzac s-au întors între timp la cluburile lor, iar Eduard Jumătate s-a alăturat reprezentativei U20, care pregătește participarea la Campionatul European de la Praga, potrivit Federației Române de Rugby.

În cantonamentul de la Snagov au revenit Gabriel Rupanu și șase jucători legitimați la cluburi din Franța: Gheorghe Gajion, Adrian Moțoc, Adrian Mitu, Atila Septar, Taylor Gontineac și Nicolas Onuțu.

O revenire importantă este cea a lui Atila Septar, care nu a mai evoluat pentru echipa națională din noiembrie 2025, când România a învins Canada. Taylor Gontineac a jucat ultima dată pentru Stejari în februarie 2026, în partida cu Germania din Rugby Europe Championship.

Lotul extins al României pentru meciul cu Tonga

Linia I: Alexandru Savin (CS Rapid), Iulian Hartig (CS Dinamo), Eduard Matei (SCM USV Timișoara), James Scott (CS Rapid), Cosmin Manole (CS Dinamo), Jean-Pierre Smith (CS Dinamo), Joji Sikote (CS Rapid), Tudor Butnariu (SCM USV Timișoara), Adrian Țală (US Barbezieux), Gheorghe Gajion (RC Rouen)

Linia a II-a: Logan Weidner (CS Rapid), Ștefan Iancu (SCM USV Timișoara), Matthew Tweddle (CS Rapid), Adrian Moțoc (Nissa Rugby)

Linia a III-a: Cristi Boboc (CSA Steaua), Mihai Popescu (CS Dinamo), Iacopo Bianchi (Rovigo), Keanan Murray (CS Dinamo), Etienne Terblanche (CS Dinamo), Adrian Mitu (SAXV – Angouleme)

Mijlocaș la grămadă: Alin Conache (CSA Steaua), Rares Mîrzac (CS Rapid), Gabriel Rupanu (SCM USV Timișoara)

Mijlocaș la deschidere: Ștefan Cojocariu (CS Rapid), Daniel Plai (SCM USV Timișoara)

Centri: Mihai Graure (CS Dinamo), Alexandru Bucur (SCM USV Timișoara), Fonovai Tangimana (CS Dinamo), Serge Le Mezec (RC Tarbes), Taylor Gontineac (Castres Olympique)

Aripi: Iliesa Tiqe (SCM USV Timișoara), Tevita Manumua (SCM USV Timișoara), Damian Bonaparte (CSA Steaua), Atila Septar (Nissa Rugby)

Fundaș: Marius Simionescu (SCM USV Timișoara), Nicolas Onuțu (RC Aubenas Vals)

România a obținut nouă puncte în primele trei meciuri

Înaintea confruntărilor din noiembrie, România a disputat trei partide în prima fereastră a competiției, desfășurată în luna iulie în America de Sud. Bilanțul Stejarilor a fost de o victorie, o remiză și o înfrângere, pentru un total de nouă puncte.

În primul meci, România a pierdut în fața reprezentativei statului Chile, cu 31-48. Au urmat remiza cu Uruguay, scor 36-36, și o victorie spectaculoasă în fața Samoa, cu 38-37.

Partida cu Uruguay a fost una echilibrată, Stejarii reușind să înscrie cinci eseuri prin Tevita Manumua, autor a două încercări, Iliesa Tiqe, Logan Weidner și Ștefan Buruiană. Alin Conache a contribuit cu patru transformări și o lovitură de pedeapsă.

Cel mai spectaculos rezultat a fost obținut împotriva Samoa. România a fost condusă cu 14-31 în minutul 50, dar a revenit în joc și a reușit să câștige cu 38-37, după un eseu marcat de Alexandru Savin la ultima acțiune a partidei, în prelungiri.

Savin a fost autorul a două eseuri, în timp ce Cristi Boboc, Marius Simionescu, Nicolas Onuțu și Iliesa Tiqe au înscris câte o încercare. Victoria le-a adus Stejarilor și punctul bonus ofensiv.

Grație acestor rezultate, România a acumulat nouă puncte și ocupă locul al patrulea în grupa Europa, Asia și Africa, la egalitate cu Spania, care are însă un golaveraj superior. Reprezentativa României a înscris 105 puncte și a primit 121 în primele trei partide.

Georgia și SUA conduc clasamentele după prima parte a competiției

La finalul celor trei etape din iulie, Statele Unite ale Americii și Georgia sunt singurele echipe cu victorii pe linie, fiecare acumulând câte 14 puncte.

În grupa Americii și Pacificului, SUA se află pe primul loc, urmate de Chile, cu zece puncte. Samoa, Tonga, Uruguay și Canada au câte șapte puncte.

În grupa Europa, Asia și Africa, Georgia conduce cu 14 puncte, urmată de Portugalia, cu 12 puncte. Spania și România au câte nouă puncte, iar Hong Kong China și Zimbabwe ocupă ultimele două poziții, cu cinci, respectiv două puncte.

Printre cele mai spectaculoase rezultate ale primei părți a competiției s-a numărat remiza dintre Canada și Spania, scor 42-42, înregistrată pe 4 iulie. Partida a avut 12 eseuri și 84 de puncte în total, devenind cea mai bogată în puncte remiză din istoria rugbyului internațional la nivel de echipe naționale.

Tot în iulie, SUA au învins Portugalia cu 30-29, Georgia a trecut de Uruguay cu 41-34. În etapa a treia, Georgia a câștigat cu 49-22 în fața Chile, iar Hong Kong China a produs o surpriză, învingând Uruguay cu 42-40.

Cum se desfășoară World Rugby Nations Cup

Ediția din 2026 este prima a World Rugby Nations Cup, o competiție internațională organizată o dată la doi ani, în paralel cu Nations Championship, care cuprinde echipele din primul eșalon valoric mondial. Turneul reunește 12 reprezentative de pe șase continente, toate calificate la Cupa Mondială din 2027, care va avea loc în Australia.

Echipele sunt împărțite în două grupe geografice, fiecare cu câte șase participante:

Grupa Americii și Pacificului: Canada, Chile, Samoa, Tonga, Uruguay și SUA.

Grupa Europa, Asia și Africa: Georgia, Hong Kong China, Portugalia, România, Spania și Zimbabwe.

Formatul este unul de tip round-robin între cele două grupe: fiecare echipă întâlnește toate cele șase reprezentative din cealaltă grupă, într-un singur meci. Cele șase partide sunt împărțite în două ferestre internaționale, cu trei jocuri în iulie și alte trei în noiembrie.

Rezultatele sunt contabilizate în clasamentul propriei grupe, iar la finalul competiției, după disputarea tuturor celor șase etape, prima clasată din fiecare grupă va deveni campioana inaugurală. Nu este prevăzut un turneu final sau un meci decisiv între câștigătoarele celor două grupe.

Sistemul de punctaj acordă patru puncte pentru victorie și două pentru egalitate. În plus, echipele pot primi câte un punct bonus pentru înscrierea a cel puțin patru eseuri sau pentru o înfrângere la o diferență de cel mult șapte puncte. În cazul egalității de puncte în clasament, departajarea se face mai întâi după numărul victoriilor, apoi după diferența dintre punctele înscrise și cele primite.

Competiția urmărește să ofere echipelor participante un calendar internațional constant și meciuri competitive în perspectiva Cupei Mondiale din Australia din 2027.

Tonga vine la București cu Ben Tameifuna căpitan

Adversara României a anunțat un lot de 30 de jucători pentru fereastra internațională din noiembrie. Căpitanul echipei Tonga va fi pilierul Ben Tameifuna, de la formația franceză Bordeaux-Bègles.

Un nume important din lot este Ngani Laumape, centrul care are 15 selecții în tricoul Noii Zeelande și care ar putea debuta pentru Tonga chiar la București. Și mijlocașul la deschidere Manu Vunipola este în postura de a evolua pentru prima dată în reprezentativa tongană.

Tonga ocupă locul al patrulea în grupa Americii și Pacificului, cu șapte puncte, după o victorie și două înfrângeri în primele trei etape.