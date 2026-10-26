Naționala de rugby a României a început pregătirea pentru Nations Cup. Lista jucătorilor convocați

Selecționerul David Gérard a convocat 19 înaintași și 15 jucători de treisferturi pentru prima etapă a pregătirii, majoritatea evoluând la cluburi din România. Patru dintre cei 34 de jucători evoluează în străinătate: trei în Franța și unul în Italia.

Reunirea lotului a avut loc duminică, iar stafful tehnic urmărește să evalueze jucătorii și să consolideze relațiile de joc înaintea celor trei partide pe care Stejarii le vor disputa pe teren propriu, în luna noiembrie.

„Pentru această primă săptămână, am decis să aducem un grup tânăr, cu mai puțină experiență internațională. Îmi doresc foarte mult să petrec timp cu acești jucători, să îi cunosc mai bine și să văd ce pot aduce echipei. Unii vor fi alături de noi doar pentru o săptămână, dar cred că acea săptămână poate fi foarte valoroasă pentru ei și pentru noi”, a declarat David Gérard, potrivit Federației Române de Rugby.

Selecționerul a explicat prezența mai multor jucători de la Romanian Wolves, selecționata României care evoluează în Rugby Europe Super Cup.

„Avem mulți jucători de la Romanian Wolves în grup, deoarece vreau să continuăm să construim pe baza muncii pe care am depus-o deja împreună și să creăm continuitate cu echipa națională”, a adăugat tehnicianul francez.

Tonga, SUA și Canada, adversarele Stejarilor în noiembrie

România va disputa trei meciuri pe Stadionul Național de Rugby „Arcul de Triumf” din București, toate cu începere de la ora 18:30. Primul adversar va fi Tonga, vineri, 6 noiembrie, urmat de Statele Unite ale Americii, sâmbătă, 14 noiembrie, și Canada, vineri, 20 noiembrie.

Cele trei echipe sunt, asemenea României, calificate la Cupa Mondială de rugby din Australia, programată în 2027.

În prima parte a competiției, disputată în luna iulie, în America de Sud, România a învins Samoa cu 38-37, a remizat cu Uruguay, scor 36-36, și a pierdut în fața statului Chile, scor 31-48.

Biletele pentru cele trei meciuri de la București sunt disponibile prin platformele Bilete.ro și Eventim.

Lotul convocat pentru prima săptămână a pregătirii, potrivit Federației Române de Rugby:

Linia I: Alexandru Savin (CS Rapid), Iulian Hartig (CS Dinamo), Eduard Matei (SCM USV Timișoara), James Scott (CS Rapid), Cosmin Manole (CS Dinamo), Jean-Pierre Smith (CS Dinamo), Tudor Butnariu (SCM USV Timișoara), Adrian Țală (US Barbezieux).

Linia a II-a: Logan Weidner (CS Rapid), Ștefan Iancu (SCM USV Timișoara), Matthew Tweddle (CS Rapid).

Linia a III-a: Cristi Boboc (CSA Steaua), Mihai Popescu (CS Dinamo), Iacopo Bianchi (Rovigo), Keanan Murray (CS Dinamo), Alexander Dinu (CS Rapid), Etienne Terblanche (CS Dinamo), Bogdan Andreică (CS Rapid).

Mijlocași la grămadă: Alin Conache (CSA Steaua), Toma Mîrzac (CSM Știința Baia Mare), Rareș Mîrzac (CS Rapid).

Mijlocași la deschidere: Ștefan Cojocariu (CS Rapid), Daniel Plai (SCM USV Timișoara).

Centri: Mihai Graure (CS Dinamo), Alexandru Bucur (SCM USV Timișoara), Fonovai Tangimana (CS Dinamo), Serge Le Mezec (RC Tarbes).

Aripi: Iliesa Tiqe (SCM USV Timișoara), Tevita Manumua (SCM USV Timișoara), Damian Bonaparte (CSA Steaua), Ovidiu Neagu (SCM USV Timișoara).

Fundași: Marius Simionescu (SCM USV Timișoara), Eduard Jumătate (Stade Français).