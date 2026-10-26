Manchester United pregătește alternative pentru Michael Carrick. Cine sunt principalii favoriți să-i ia locul

Conform publicației The Guardian, conducerea clubului a purtat discuții privind viitorul lui Carrick, al cărui post a devenit incert după o serie de opt meciuri consecutive fără victorie în toate competițiile. Manchester United ocupă locul 16 în Premier League, cu șapte puncte după opt etape, la un singur punct deasupra zonei retrogradării.

Jason Wilcox, directorul de fotbal al clubului, îl preferă pe Eddie Howe, fostul antrenor al lui Newcastle United, în timp ce Christopher Vivell, responsabilul departamentului de recrutare, îl apreciază pe Julian Nagelsmann, fostul selecționer al Germaniei și antrenor al lui Bayern München, scrie The Guardian.

Howe a părăsit Newcastle în vara acestui an și ar fi dispus să discute cu Manchester United dacă postul de antrenor devine vacant. Experiența sa în campionatul englez este unul dintre argumentele în favoarea sa. Nagelsmann, în vârstă de 39 de ani, este apreciat pentru abordarea sa tactică și pentru experiența acumulată la nivel de club și de echipă națională.

Alte variante luate în calcul

Un alt nume luat în calcul este Unai Emery, antrenorul lui Aston Villa. O eventuală mutare ar fi însă dificilă din punct de vedere financiar, clubul din Birmingham solicitând, potrivit informațiilor publicate de The Guardian, o compensație de aproximativ 20 de milioane de lire sterline.

Antonio Conte, fostul antrenor al lui Napoli, Chelsea și Tottenham, este și el menționat printre variantele posibile. Acesta, însă, a respins informațiile privind existența unor negocieri avansate cu Manchester United. Antrenorul italian a precizat că își va lua timpul necesar pentru a decide când va reveni în activitate și că va analiza eventualele oferte doar în cazul apariției unei oportunități concrete, potrivit ANSA.

Lista vehiculată în presa britanică îi mai include pe Kieran McKenna, fostul antrenor al lui Ipswich Town, și pe Fabian Hürzeler, tehnicianul lui Brighton, potrivit Sky Sports.

Carrick a declarat după înfrângerea cu Bournemouth că nu știe ce urmează pentru el și că își va continua activitatea în mod normal. Clubul nu a anunțat oficial o decizie privind viitorul său.

Următorul meci al lui Manchester United este programat sâmbătă, 31 octombrie, în deplasare, cu Chelsea, în etapa a noua din Premier League.