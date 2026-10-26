Salvamontiștii români, la aproape 6.000 de metri în Anzi. Urmează o provocare și mai mare

Geo Badea și Marius Gane, doi salvamontiști voluntari din Dâmbovița, au ajuns duminică, alături de alți alpiniști, pe vârful vulcanului Cotopaxi din Ecuador, la 5.897 de metri altitudine. Ascensiunea a avut loc în condiții dificile, cu frig, ceață și vânt, și a reprezentat primul obiectiv al expediției „Anzii Sud-Americani 2026”.

Traseul a inclus porțiuni printre ghețari și crevase, iar vremea le-a îngreunat înaintarea. Drumul până pe vârf și înapoi la refugiul montan a durat șapte ore.

Reprezentanții Salvamont-Salvaspeo Dâmbovița au anunțat reușita celor doi salvamontiști voluntari și i-au felicitat pentru performanță.

„Ieri noapte am reușit să urcăm Cotopaxi – 5897 m, în 7 ore dus întors de la Refugiul Cotopaxi, primul obiectiv propus. N-am avut vreme prietenoasă, ceață, frig și vânt, iar traseul lung și întortocheat printre ghețari și crevase”, a scris luni Geo Badea pe rețelele sociale.

„Anzii Sud-Americani 2026” este o expediție de alpinism în Munții Anzi, din America de Sud, în cadrul căreia participanții și-au propus să urce pe mai multe vârfuri de mare altitudine. Vulcanul Cotopaxi a fost primul obiectiv.

Au pornit spre vârf în toiul nopții

Geo Badea și Marius Gane au fost însoțiți și de alți alpiniști. Dragoș State, unul dintre participanții la ascensiune, a povestit pe rețelele sociale că grupul a ajuns mai întâi la refugiul José Ribas, situat la aproximativ 4.800 de metri altitudine. De acolo, alpiniștii au pornit spre vârful Cotopaxi la ora 1.10, în timpul nopții.

Traseul, lung de aproximativ trei kilometri, a avut o diferență de nivel de 1.000 de metri. Urcarea a fost solicitantă fizic, iar în partea superioară a muntelui au existat și porțiuni tehnice.

„La ora 6 eram pe vârf și la ora 8.30 eram înapoi la cabană”, a povestit Dragoș State.

Acesta a precizat că, în apropierea vârfului, se simțea miros de sulf și hidrogen sulfurat, Cotopaxi fiind un vulcan activ.

Din cauza vremii nefavorabile, alpiniștii nu au reușit să facă prea multe fotografii, a mai spus Dragoș State.

Următoarea provocare: Chimborazo, cel mai înalt munte din Ecuador

După ascensiunea pe Cotopaxi, Geo Badea și Marius Gane se pregătesc să urce pe Chimborazo, un munte cu o altitudine de peste 6.200 de metri, cel mai înalt din Ecuador.

Urcarea este programată pentru noaptea de marți spre miercuri.

„Urmează Chimborazo marți noapte. Sper să avem vreme mai blândă”, a transmis Geo Badea.

Chimborazo are și o particularitate geografică: deși nu este cel mai înalt munte din lume, vârful său se află la cea mai mare distanță de centrul Pământului, depășind chiar și Everestul. Acest lucru se datorează formei planetei, care este mai bombată în zona Ecuatorului.

Colegii de la Salvamont-Salvaspeo Dâmbovița le-au transmis și un mesaj de încurajare pentru următoarea ascensiune:

„Felicitări, Geo și Marius, pentru această reușită! Vă dorim mult succes la următorul obiectiv și vreme favorabilă pentru ascensiunea pe Chimborazo! Suntem mândri de voi și vă ținem pumnii în continuare!”