Viitorul lui Michael Carrick la Manchester United, sub semnul întrebării după înfrângerea cu Bournemouth

Manchester United traversează o perioadă dificilă, cu o singură victorie în primele opt etape din Premier League. Echipa ocupă locul 16 în clasament, la doar un punct de zona retrogradării, potrivit BBC Sport.

„Este o situație dificilă, nu putem ascunde asta. Nu știu cum vor arăta lucrurile sau ce urmează. Voi face întotdeauna tot ce pot pentru acest club și nu voi schimba acest lucru acum. Îmi place ceea ce fac și simt responsabilitatea. Va trebui să așteptăm și să vedem”, a declarat Carrick.

Manchester United nu a mai câștigat în campionat de la finalul lunii august, când a învins Ipswich cu 5-2. De asemenea, echipa nu a reușit să încheie niciun meci fără gol primit în actualul sezon de Premier League.

Înfrângerea cu Bournemouth a venit la doar câteva zile după eșecul cu 4-1 în fața formației italiene Como, în Liga Campionilor.

Suporterii l-au aplaudat pe Carrick, dar i-au huiduit pe jucători

Tehnicianul în vârstă de 45 de ani a preluat interimar Manchester United în ianuarie, după plecarea lui Ruben Amorim. În mai, a fost numit antrenor principal, după ce a reușit să califice echipa în Liga Campionilor, încheind sezonul precedent pe locul al treilea.

La finalul meciului cu Bournemouth, Carrick a făcut un tur al terenului alături de jucători pentru a-i saluta pe suporteri. Fostul mijlocaș, care a disputat 464 de meciuri pentru Manchester United, a fost aplaudat și încurajat de fani.

După ce antrenorul a părăsit terenul, suporterii au început să îi huiduie pe jucători, exprimându-și nemulțumirea față de prestațiile echipei.

„Rezultatele și prestațiile noastre nu au fost suficient de bune. Simt o responsabilitate foarte mare. Sunt la acest club de mult timp. Mă doare foarte tare să văd că trecem printr-o asemenea perioadă”, a adăugat antrenorul.