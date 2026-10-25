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Bilete la prețuri exorbitante, epuizate la El Clasico: FC Barcelona și Real Madrid se întâlnesc pe Camp Nou în etapa a 10-a din La Liga

Meciul FC Barcelona – Real Madrid (El Clasico) din etapa a 10-a din La Liga se joacă duminică, de la ora 22:00 (ora României), pe stadionul Spotify Camp Nou din Barcelona.
Bilete la prețuri exorbitante, epuizate la El Clasico: FC Barcelona și Real Madrid se întâlnesc pe Camp Nou în etapa a 10-a din La Liga
Hepta/Mediafax
Laurentiu Marinov
25 oct. 2026, 18:34, Sport
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Barcelona – Real Madrid este derby-ul weekendului în fotbalul internațional, iar partida programată în etapa 10 din La Liga are o încărcătură aparte, deoarece Lamine Yamal (19 ani) și Kylian Mbappe (27) joacă și pentru Balonul de Aur, care va fi acordat luni, 26 octombrie, la doar 24 de ore după fluierul final din El Clasico.

Barcelona – Real Madrid, e programat să înceapă duminică seară, 25 octombrie, de la ora României 22:00.

Meciul este arbitrat la centru de Ricardo de Burgos Bengoetxea.

Biletele Standard sunt epuizate pe canalele oficiale de vânzare directă. Pe platformele secundare autorizate și site-urile de revânzare prețurile rămase pentru ultimele locuri standard pornesc de la aproximativ 1.000 – 1.600 de euro per bilet. Pe site-ul oficial FC Barcelona la Liga Tickets mai pot apărea doar pachete VIP de ultim moment. Interesul uriaș din această zi a făcut ca prețurile pentru o experiență VIP completă la acest meci să explodeze, variind între 2.400 și 8.000 de euro per bilet.

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