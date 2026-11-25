Principala modificare făcută de Mourinho este poziția pe care evoluează englezul. Tehnicianul portughez a optat pentru sistemul 4-2-3-1, în care Bellingham ocupă postul de mijlocaș ofensiv, imediat în spatele atacantului Kylian Mbappe.

Ideea lui Mourinho este simplă. Un fotbalist cu calitățile lui Bellingham trebuie să joace cât mai aproape de poarta adversă, unde își poate valorifica mai bine forța fizică, tehnica și capacitatea de a ajunge în poziții de finalizare.

În plus, atunci când Mbappe se deplasează spre flancul stâng, englezul poate ocupa spațiul liber din zona centrală și poate pătrunde în careu. Astfel, Real Madrid beneficiază de încă un jucător capabil să finalizeze acțiunile ofensive.

Schimbarea se reflectă și în responsabilitățile defensive. Mourinho a explicat că nu mai dorește să-l vadă pe englez coborând atât de mult în apărare, uneori până în poziția unui fundaș lateral stânga.

Statisticile demonstrează progresul

Cifrele din actualul sezon confirmă eficiența noului rol. Bellingham a ajuns la șapte goluri și patru pase decisive în 18 apariții în campionat și în competițiile europene.

În La Liga, mijlocașul are 74 de atingeri ale mingii în careurile adverse, al treilea cel mai bun bilanț din campionat. Lider este Kylian Mbappe, cu 151 de atingeri.

Un alt indicator important este numărul șuturilor expediate din interiorul careului. Bellingham a crescut de la o medie de 1,2 pe meci în sezonul precedent la 2,1 în actuala stagiune.

Englezul a devenit mai periculos și în ceea ce privește crearea ocaziilor. Media paselor care duc la șuturi a crescut de la 1,7 la 2,1 pe meci, în timp ce numărul driblingurilor reușite a urcat de la 1,7 la 2,7.

Mourinho mizează pe contraatacuri, iar Bellingham profită

O altă componentă importantă a schimbării este stilul de joc impus de antrenorul portughez. Real Madrid nu mai pune un accent atât de mare pe dominarea posesiei, ci încearcă să profite de tranzițiile rapide și de spațiile lăsate de adversari.

Madrilenii au o medie de 53,8% în privința posesiei mingii în La Liga, a cincea din campionat. În schimb, au marcat patru goluri în urma contraatacurilor, cel mai bun bilanț din competiție. De asemenea, au expediat 26 de șuturi după asemenea acțiuni, fiind depășiți doar de Real Betis, cu 29.

Acest stil îi permite lui Bellingham să ajungă mai repede în apropierea careului și să profite de calitățile sale fizice și tehnice. Mijlocașul nu mai trebuie să participe atât de mult la fiecare fază de construcție, fiind păstrat în poziții din care poate produce diferența.

Bellingham, decisiv în victoria cu PSV

Cel mai recent exemplu al influenței sale a fost partida de marți seară, împotriva lui PSV Eindhoven, încheiată cu victoria lui Real Madrid, scor 5-1.

Mourinho l-a lăsat inițial pe banca de rezerve, dar l-a introdus la pauză, când madrilenii erau conduși cu 0-1. Englezul a înscris în minutul 60, printr-o execuție spectaculoasă și rară din afara careului, iar în finalul întâlnirii a oferit pasa decisivă pentru golul lui Vinicius Junior.

„Este un jucător extraordinar, care are totul”, a spus Mourinho despre mijlocașul său la finalul meciului de marți. Antrenorul a explicat că Bellingham a schimbat direcția jocului prin calitățile sale fizice, tehnice și tactice, dar și prin viziunea asupra jocului.

La rândul său, englezul a indicat direct cine îl ajută să traverseze această perioadă: „Mourinho. Punct”.

„Îl iubesc pe antrenor”, a adăugat Bellingham.

Real Madrid a ajuns la zece victorii consecutive în toate competițiile și conduce clasamentul fazei ligii din Liga Campionilor, cu 15 puncte după cinci etape. În La Liga, formația lui Mourinho încearcă să țină pasul cu rivala FC Barcelona, iar după victoria din meciul direct s-a apropiat la trei puncte de echipa catalană, care conduce ierarhia după 13 etape.