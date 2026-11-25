Sportiva italiană și-a făcut publică decizia miercuri, printr-un mesaj video publicat pe rețelele de socializare, după două zile petrecute din nou pe zăpadă. Brignone revenise marți pe schiuri, la Cervinia, pentru prima dată după intervenția chirurgicală din luna august, însă testul nu a avut rezultatul dorit.

„După aceste două zile pe zăpadă, mi-am dat seama că piciorul meu nu s-a recuperat încă pe deplin și că încă am prea multe dureri. Din acest motiv, am decis să-mi închei cariera competițională. A fost, cu siguranță, o decizie foarte dificilă, dar, în ciuda faptului că am făcut tot ce mi-a stat în putință pentru a reveni pe pârtie, gravitatea accidentării nu-mi permite acest lucru”, a transmis schioarea.

Brignone a lăsat totuși deschisă posibilitatea unui ultim moment pe pârtie, pentru a-și lua rămas-bun de la sportul căruia i-a dedicat întreaga carieră.

„Mi-aș dori totuși să mai deschid o singură dată poarta de start, pentru a-mi lua rămas-bun de la acest sport pe care îl iubesc atât de mult și de la voi toți. Vă voi anunța unde și când”, a adăugat italianca.

O accidentare teribilă, urmată de o revenire extraordinară

Cariera lui Federica Brignone a fost pusă în pericol pe 3 aprilie 2025, când a suferit un accident grav în timpul probei de slalom uriaș de la Campionatele Italiei, desfășurate în zona Moena, în Val di Fassa.

Sportiva a suferit fracturi multiple la piciorul stâng, inclusiv la platoul tibial și la capul peroneului, precum și o ruptură a ligamentului încrucișat anterior de la genunchiul stâng. A fost transportată cu elicopterul la Milano și a trecut printr-un proces dificil de operații și recuperare.

După luni întregi de recuperare, Brignone a reușit una dintre cele mai impresionante reveniri din sportul mondial. În februarie 2026, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, a câștigat două medalii de aur, în probele de super-G și slalom uriaș, deși revenise în competiții cu doar câteva săptămâni înainte.

În ciuda succesului olimpic, problemele medicale au continuat. Pe 25 august 2026, italianca a fost supusă unei noi intervenții chirurgicale, la Milano, pentru îndepărtarea plăcii și a șuruburilor montate la genunchiul stâng în urma accidentării din 2025.

După operație, revenirea la antrenamente a fost amânată, iar Brignone a anunțat în octombrie că va rata începutul sezonului 2026-2027. Chiar dacă a reușit să revină pe schiuri în noiembrie, durerile au rămas prea mari pentru a continua la nivel competițional.

Un palmares impresionant

Federica Brignone se retrage după aproape 19 ani petrecuți în circuitul Cupei Mondiale, în care a devenit una dintre cele mai importante sportive din istoria schiului mondial.

Italianca are în palmares cinci medalii olimpice, dintre care două de aur, câștigate în 2026 la super-G și slalom uriaș. La Jocurile Olimpice de la Beijing 2022 a obținut argintul la slalom uriaș și bronzul la combinata alpină, iar la PyeongChang 2018 a câștigat bronzul la slalom uriaș.

La Campionatele Mondiale a cucerit cinci medalii, două de aur și trei de argint.

În Cupa Mondială, Brignone a obținut 37 de victorii și a urcat de 85 de ori pe podium. A câștigat de două ori clasamentul general, în sezoanele 2019-2020 și 2024-2025, devenind prima italiancă din istorie care a cucerit Globul de Cristal.