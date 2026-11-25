„Siyabonga Ngezana a revenit la antrenamentele roș-albaștrilor, după o lungă perioadă de absență. Bine ai revenit, Siya!”, au transmis reprezentanții FCSB

Jucătorul a participat la o ședință completă de pregătire și s-a antrenat pentru prima dată sub comanda lui Laurențiu Reghecampf.

Ngezana s-a confruntat cu probleme la genunchi încă de la începutul anului 2026. Fundașul a încercat inițial să evite intervenția chirurgicală, însă, după mai multe luni de tratament și recuperare fără rezultate satisfăcătoare, a acceptat să fie operat la menisc, în luna iunie, la o clinică din Roma.

Ultima sa apariție într-un meci oficial pentru FCSB a fost pe 18 mai, în partida pierdută în deplasare cu Hermannstadt, scor 0-2, din ultima etapă a play-out-ului sezonului trecut. În actuala stagiune, fundașul nu a putut evolua în campionat.

Deși recuperarea medicală a fost încheiată, Ngezana nu va putea reveni pe teren în Superliga în acest an, deoarece nu figurează pe lista de jucători înregistrați de club pentru competiție. FCSB a decis să-l scoată de pe listă pentru a-i face loc mijlocașului croat Karlo Muhar. Sud-africanul ar putea să fie reintrodus în lot în pauza de iarnă, când cluburile pot modifica listele.

Astfel, fundașul ar putea redeveni o soluție pentru echipa lui Laurențiu Reghecampf începând din ianuarie 2027.

Ngezana a venit la FCSB în vara anului 2023, de la formația sud-africană Kaizer Chiefs. În tricoul roș-albaștrilor a adunat 106 meciuri, reușind un gol și o pasă decisivă.