Inițiativa, susținută de mari investitori internaționali, urmărește dezvoltarea unor arene moderne, dar și a zonelor din jurul acestora, care ar putea include spații comerciale, restaurante, birouri și zone de divertisment. Potrivit NBA, proiectul are ca obiectiv crearea unor infrastructuri sustenabile, îmbunătățirea experienței spectatorilor și atragerea unui număr mai mare de evenimente sportive și culturale.

NBA a identificat 12 orașe europene care ar putea găzdui francize permanente: Londra, Manchester, Paris, Lyon, Barcelona, Madrid, München, Berlin, Istanbul, Milano, Roma și Atena.

Programul reprezintă și o tentativă de a atrage în proiect marile cluburi de fotbal europene, precum Real Madrid, Bayern München, Paris Saint-Germain și AC Milan, care ar putea deveni parteneri ai viitoarei competiții. NBA încearcă astfel să obțină sprijinul unor grupări cu infrastructură și baze importante de suporteri, în contextul pregătirilor pentru lansarea noii ligi.

„Vedem o oportunitate extraordinară de a ajuta cluburile să dezvolte infrastructuri care să valorifice tradițiile unice ce definesc baschetul european”, a declarat Adam Silver, comisarul NBA. Acesta a subliniat că sălile moderne și facilitățile din jurul lor pot transforma atât echipele, cât și comunitățile locale.

NBA își propune să lanseze competiția europeană în toamna anului 2027, însă un debut în 2028 pare în prezent mai probabil. Noua ligă ar urma să fie dezvoltată în colaborare cu Federația Internațională de Baschet (FIBA), într-un context marcat de tensiunile dintre forul internațional și Euroligă, organizatoarea celei mai importante competiții europene intercluburi.